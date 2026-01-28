Campeonato de España promete reunir lutas de alto nível e fortes emoções em Sevilla - (Foto: ISBJJA)

Publicado 28/01/2026 09:00

No dia 7 de março, a bela e histórica cidade de Sevilla, na Espanha, vai receber pela primeira vez um evento da ISBJJA (International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association). Trata-se do Campeonato de España de Jiu-Jitsu Deportivo, que promete reunir os melhores atletas do país em disputas Gi & No-Gi para todas as idades e faixas.



Válido pela primeira etapa do atual Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu - que chega à sua quarta edição em 2026 -, o campeonato tem inscrições abertas no site www.isbjja.com e, segundo o presidente Oscar Daniotti, os preparativos já estão a todo vapor.



"Os preparativos estão ótimos. Estou tendo muito contato com as academias, apresentando o nosso trabalho, são muitas academias na região e o saldo é o melhor possível. Queremos entregar um campeonato de alto nível", afirmou Oscar.



Sobre o fortalecimento do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, que ano após ano cresce em número de etapas, estrutura e premiações, Oscar celebrou. "Queremos fomentar o Circuito para ser uma força em Portugal e na Espanha. O Jiu-Jitsu já está avançado em Portugal e vem crescendo na Espanha também. E essa parceria com Sevilla nos faz chegar em mais uma grande cidade".



Já valendo pontos no ranking - e recheado de atrações -, o Campeonato de España tem tudo para reunir as principais equipes do país em duelos Gi & No-Gi, do kids ao master, para todas as faixas. E no que depender de Oscar e da ISBJJA, esse é só o começo. "Seguimos em busca de crescer e entrar em mais cidades, aumentando e fortalecendo o Circuito Ibérico", projetou.