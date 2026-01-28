Campeonato de España promete reunir lutas de alto nível e fortes emoções em Sevilla (Foto: ISBJJA)
Válido pela primeira etapa do atual Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu - que chega à sua quarta edição em 2026 -, o campeonato tem inscrições abertas no site www.isbjja.com e, segundo o presidente Oscar Daniotti, os preparativos já estão a todo vapor.
"Os preparativos estão ótimos. Estou tendo muito contato com as academias, apresentando o nosso trabalho, são muitas academias na região e o saldo é o melhor possível. Queremos entregar um campeonato de alto nível", afirmou Oscar.
Sobre o fortalecimento do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, que ano após ano cresce em número de etapas, estrutura e premiações, Oscar celebrou. "Queremos fomentar o Circuito para ser uma força em Portugal e na Espanha. O Jiu-Jitsu já está avançado em Portugal e vem crescendo na Espanha também. E essa parceria com Sevilla nos faz chegar em mais uma grande cidade".
Já valendo pontos no ranking - e recheado de atrações -, o Campeonato de España tem tudo para reunir as principais equipes do país em duelos Gi & No-Gi, do kids ao master, para todas as faixas. E no que depender de Oscar e da ISBJJA, esse é só o começo. "Seguimos em busca de crescer e entrar em mais cidades, aumentando e fortalecendo o Circuito Ibérico", projetou.
Benefício para times
Vale lembrar que, todas as academias participantes da competição que não são filiadas à ISBJJA / CBJJD estarão isentas da taxa anual de filiação.
Para conseguir o beneficio, o professor responsável deve preencher o formulário de filiação da organização, anexar os documentos necessários e enviar até o dia 27 de fevereiro (prazo final). Mais informações via WhatsApp: +34 605 58 13 35.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.