Brasileira afirmou que é a próxima na fila pelo cinturão - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/01/2026 19:00

A vitória de Natália Silva sobre Rose Namajunas no UFC 324, realizado no último sábado (24), teve um peso que vai além do resultado em si. Segundo a peso-mosca brasileira, o confronto contra a ex-campeã peso-palha foi aceito mediante uma promessa direta do Ultimate: quem vencesse estaria automaticamente credenciada para disputar o cinturão da categoria. O plano, de acordo com a atleta, fazia parte do mapeamento da organização para definir a próxima desafiante de Valentina Shevchenko.



Natália Silva explicou que o duelo surgiu em um momento de indefinição dentro da divisão. Inicialmente, o UFC trabalhava com a possibilidade de um combate entre Rose Namajunas e Alexa Grasso, mas alterações internas levaram a mineira a ser acionada para mais uma apresentação antes da luta pelo título. Mesmo com o curto aviso, a brasileira aceitou o desafio por entender o caráter decisivo do confronto.



“Eu aceitei essa luta porque o UFC me disse isso (que eu lutaria pelo cinturão em seguida). Quando eles me ofereceram essa luta contra a Rose, já estava em cima. Era uma luta que estava entre a Rose e a Alexa (Grasso). Não sei o que houve com a Alexa, e o UFC me pediu para fazer mais uma luta. Quando eles me ofereceram, falaram: ‘Natália, você vencendo a Rose, a próxima luta será pelo título. Essa é uma luta eliminatória’. Então, assim, eu espero que eles me valorizem agora e me deem essa luta pelo título”, afirmou em entrevista à "Ag. Fight" após o UFC 324.



O triunfo sobre Rose Namajunas reforçou ainda mais o currículo de Natália Silva dentro do UFC. Com a vitória no UFC 324, a brasileira manteve sua invencibilidade na organização e ampliou uma sequência expressiva diante de nomes consagrados do MMA feminino, passando a somar triunfos sobre três ex-campeãs do Ultimate: Rose Namajunas, Alexa Grasso e Jéssica Bate-Estaca.