Brasileira afirmou que é a próxima na fila pelo cinturão(Foto: Reprodução/UFC)
Natália Silva explicou que o duelo surgiu em um momento de indefinição dentro da divisão. Inicialmente, o UFC trabalhava com a possibilidade de um combate entre Rose Namajunas e Alexa Grasso, mas alterações internas levaram a mineira a ser acionada para mais uma apresentação antes da luta pelo título. Mesmo com o curto aviso, a brasileira aceitou o desafio por entender o caráter decisivo do confronto.
“Eu aceitei essa luta porque o UFC me disse isso (que eu lutaria pelo cinturão em seguida). Quando eles me ofereceram essa luta contra a Rose, já estava em cima. Era uma luta que estava entre a Rose e a Alexa (Grasso). Não sei o que houve com a Alexa, e o UFC me pediu para fazer mais uma luta. Quando eles me ofereceram, falaram: ‘Natália, você vencendo a Rose, a próxima luta será pelo título. Essa é uma luta eliminatória’. Então, assim, eu espero que eles me valorizem agora e me deem essa luta pelo título”, afirmou em entrevista à "Ag. Fight" após o UFC 324.
O triunfo sobre Rose Namajunas reforçou ainda mais o currículo de Natália Silva dentro do UFC. Com a vitória no UFC 324, a brasileira manteve sua invencibilidade na organização e ampliou uma sequência expressiva diante de nomes consagrados do MMA feminino, passando a somar triunfos sobre três ex-campeãs do Ultimate: Rose Namajunas, Alexa Grasso e Jéssica Bate-Estaca.
Além da expectativa pela disputa de cinturão, a mineira revelou um desejo pessoal para os próximos passos da carreira. Atenta aos bastidores do UFC Casa Branca, previsto para acontecer em junho, Natália Silva manifestou publicamente sua vontade de integrar o card histórico, usando o momento para reforçar seu apelo junto à cúpula da organização.
“Eu gostaria muito de poder lutar na Casa Branca. Eu quero muito poder lutar lá. Então, assim, papai Dana, me dá essa oportunidade de lutar na Casa Branca. Eu estou aqui hoje porque vocês precisaram de mim; agora, vamos lá, valoriza a Nati e me coloca na Casa Branca”, declarou.
Com uma sequência sólida, vitórias relevantes e a promessa de uma luta eliminatória cumprida dentro do octógono, Natália Silva agora aguarda uma definição oficial do UFC. A brasileira surge como uma das candidatas mais fortes a desafiar Valentina Shevchenko e se consolida como nome central no futuro imediato da divisão peso-mosca feminina.
