Planejamento para este ano envolve competições importantes no cenário internacional e regional(Foto: Divulgação)

Publicado 27/01/2026 07:00 | Atualizado 27/01/2026 11:49

A Seleção Brasileira de Boxe deu início à preparação para mais uma temporada de desafios no último dia 5, no Centro de Treinamento da Equipe Olímpica de Boxe, em São Paulo. Com um calendário considerado intenso, o planejamento para este ano envolve competições importantes no cenário internacional e regional, além de expectativas elevadas após os resultados expressivos conquistados recentemente.



De acordo com o coordenador técnico da equipe permanente, Mateus Alves, o trabalho segue em ritmo forte desde o início do ano, com foco em evolução de desempenho e manutenção do nível competitivo apresentado na última temporada.



“Nosso calendário este ano está muito cheio e estamos focados em melhorar ainda mais em relação ao desempenho do ano passado, que foi espetacular, com quatro medalhas mundiais”, afirmou.