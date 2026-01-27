Planejamento para este ano envolve competições importantes no cenário internacional e regional(Foto: Divulgação)
De acordo com o coordenador técnico da equipe permanente, Mateus Alves, o trabalho segue em ritmo forte desde o início do ano, com foco em evolução de desempenho e manutenção do nível competitivo apresentado na última temporada.
“Nosso calendário este ano está muito cheio e estamos focados em melhorar ainda mais em relação ao desempenho do ano passado, que foi espetacular, com quatro medalhas mundiais”, afirmou.
Entre os principais compromissos da equipe adulta estão três etapas da World Boxing, além dos Jogos Sul-Americanos e do Campeonato Pan-Americano de Boxe. Paralelamente, a Confederação Brasileira de Boxe também aposta no fortalecimento da base.
“A Confederação vem investindo muito na classe juvenil, na qual teremos os Jogos Sul-Americanos e também o Campeonato Mundial”, destacou Mateus.
Segundo o coordenador, a estrutura oferecida aos atletas tem sido um fator determinante para o otimismo em relação ao futuro.
“O trabalho está sendo realizado com muita seriedade. A Confederação Brasileira de Boxe vem melhorando o centro de treinamento e as condições de treino, então estamos confiantes de que 2026 será um ano exemplar, com muitas medalhas para o boxe brasileiro”, disse.
Entre as metas traçadas, está a de superar o desempenho nos últimos Jogos Sul-Americanos, quando o Brasil conquistou sete medalhas de ouro.
“A nossa meta é superar esse resultado, então vamos com muita força para alcançar esse objetivo. Estamos confiantes em mais um ano forte”, concluiu Mateus Alves.
