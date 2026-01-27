Rio de Janeiro vai receber disputas de Jiu-Jitsu e grappling de alto nível(Foto: AJP Tour)
O festival acontece entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro e concentra duas competições. Nos dias 30 e 31, o público acompanha o AJP Tour Rio de Janeiro International Pro. No dia 1º de fevereiro, a arena recebe o ADXC Selection Series.
Um dos pontos centrais do evento é a reserva de 600 vagas para atletas vinculados a projetos sociais. A iniciativa busca ampliar o acesso ao esporte e fortalecer o papel do Jiu-Jitsu como ferramenta de formação e oportunidade, com participantes de diferentes regiões do estado.
As vagas destinadas aos projetos sociais contemplam atletas da Rocinha, Chapéu Mangueira, Alto da Boa Vista, Complexo do Arará, Caju, Lins e unidades da Geração UPP, que atua em diferentes comunidades. Também participam projetos dos municípios de Queimados, Nova Iguaçu, São João de Meriti, São Gonçalo, Itaboraí e Rio das Ostras.
A expectativa da organização é que os competidores representem suas comunidades dentro e fora do tatame ao longo dos três dias de programação.
O Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival 2026 conta com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e patrocínio da Light, via incentivo fiscal.
Serviço:
Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival 2026
Local: Arena Carioca 1, Parque Olímpico, Barra Olímpica, Rio de Janeiro
> Datas
30 e 31 de janeiro
AJP Tour Rio de Janeiro International Pro
1º de fevereiro
ADXC Selection Series
