Rio de Janeiro vai receber disputas de Jiu-Jitsu e grappling de alto nível - (Foto: AJP Tour)

Publicado 27/01/2026 16:00 | Atualizado 27/01/2026 16:07

O Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, recebe a partir desta sexta-feira o Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival 2026. Ao longo de três dias, o evento deve reunir cerca de 1.200 atletas na Arena Carioca 1, somando disputas de Jiu-Jitsu e grappling.



O festival acontece entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro e concentra duas competições. Nos dias 30 e 31, o público acompanha o AJP Tour Rio de Janeiro International Pro. No dia 1º de fevereiro, a arena recebe o ADXC Selection Series.



Um dos pontos centrais do evento é a reserva de 600 vagas para atletas vinculados a projetos sociais. A iniciativa busca ampliar o acesso ao esporte e fortalecer o papel do Jiu-Jitsu como ferramenta de formação e oportunidade, com participantes de diferentes regiões do estado.