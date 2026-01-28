Artes marciais chinesas voltam a ter destaque no cenário brasileiro - (Foto: Divulgação)

Artes marciais chinesas voltam a ter destaque no cenário brasileiro(Foto: Divulgação)

Publicado 28/01/2026 07:00

A Copa Open de Artes Marciais Chinesas – Kung Fu será realizada no dia 1º de fevereiro, a partir das 10h, no Ginásio Mané Garrincha, no complexo do Ibirapuera, em São Paulo. Promovido pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas, o evento deve reunir aproximadamente 800 atletas e será aberto ao público, com entrada gratuita.



A competição contempla todas as modalidades das artes marciais chinesas, como Kung Fu tradicional, Tai Chi Chuan, Shuai Chiao, Wushu e Sanda, entre outras. As disputas são organizadas por modalidade, sexo, nível técnico e faixa etária. Nas categorias de combate, também há divisão por peso. O evento atende desde atletas iniciantes até competidores de alto rendimento, com participantes a partir dos cinco anos de idade e categorias voltadas à terceira idade.

Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas, Edilson Moraes, a proposta da Copa Open é ampliar o acesso à modalidade e fortalecer o cenário nacional. “A Copa Open foi pensada para atender toda a família e para dar oportunidade tanto a quem está começando quanto a atletas experientes. É um evento que ajuda a revelar novos talentos e a levar o Kung Fu a regiões que muitas vezes não recebem competições desse porte”, afirmou.



A Copa Open vale pontuação para o ranking e para o Campeonato Brasileiro e é aberta a atletas de todos os estados. Além da participação presencial, haverá a modalidade on-line, permitindo a inscrição de competidores que não possam se deslocar até São Paulo. No ginásio, estão previstas pelo menos dez áreas de competição.



SERVIÇO:



Copa Open de Artes Marciais Chinesas - Kung Fu



1º de fevereiro de 2026, às 10h

Ginásio Mané Garrincha – Ibirapuera, São Paulo, SP

Entrada gratuita

Transmissão: ao vivo no YouTube (KungFuLiga Oficial)