Samir Xaud é presidente da CBF - Staff/ CBF

Samir Xaud é presidente da CBFStaff/ CBF

Publicado 28/01/2026 13:30

Rio - A Série A do Campeonato Brasileiro tem o pontapé inicial nesta quarta-feira, 28, com a realização de oito jogos. O torneio, que tem várias modificações, inclusive no calendário, também apresentará uma redução no preço dos ingressos para as torcidas visitantes.

De acordo com o Manual de Competições da CBF, o valor do ingresso cobrado para a torcida do time visitante deve representar, no máximo, o dobro do valor mais barato do oferecido ao mandante, sem considerar a meia-entrada.

A entidade busca, assim, impedir que sejam cobrados preços muito elevados para torcidas visitantes nos estádios ao longo do Campeonato Brasileiro.



"Antes, por norma prevista no Estatuto do Torcedor (revogado) e no RGC, o ingresso deveria ter valor semelhante ao setor equivalente do estádio, o que causava diferenças na interpretação do conceito de setor equivalente, permitindo, assim, uma cobrança exorbitante ao setor visitante", diz trecho do Manual de Competições da entidade.



Além disso, o clube visitante pode adquirir, de forma antecipada, 50% da carga de ingressos destinada a ele. "A medida busca permitir com que cada clube estimule e incremente a adoção de políticas no programa de sócio torcedor, pois passam a poder assegurar a presença desses torcedores também fora de seu Estado de origem. No entanto, resta proibida a comercialização destes ingressos pelo visitante em valor superior ao adquirido junto ao mandante", explica a CBF.



A CBF também reforça a intenção de oferecer aos torcedores das equipes visitantes melhores experiências nos estádios. Uma das preocupações é com relação a estruturas e construções que atrapalhem a visão de quem frequenta os locais das partidas



"Proporcionar um melhor espetáculo ao torcedor visitante, assegurando que a torcida do Clube tenha o direito a ocupar um setor do estádio que garanta condições adequadas de visibilidade do campo de jogo, sendo vedada qualquer obstrução excessiva ou desproporcional", afirma a CBF.



"A instalação de estruturas permanentes ou temporárias no setor destinado à torcida visitante não poderá comprometer, de forma relevante, a visibilidade do espetáculo esportivo", completa.