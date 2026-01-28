Reinaldo foi demitido logo após se tornar o técnico com mais jogos pelo Maricá - Bruno Maia / Maricá

Reinaldo foi demitido logo após se tornar o técnico com mais jogos pelo MaricáBruno Maia / Maricá

Publicado 28/01/2026 21:00

Rio - A dança das cadeiras dos técnicos segue a todo vapor no Campeonato Carioca. O Maricá anunciou nesta quarta-feira (28) a demissão de Reinaldo, que estava no cargo há quatro anos. O treinador, de 46 anos, não resistiu no cargo após sofrer três derrotas em quatro jogos na Taça Guanabara.

"Em acordo conjunto com a direção, o técnico Reinaldo encerra sua passagem pelo clube após uma trajetória marcada por profissionalismo, dedicação e importantes contribuições desde a sua chegada, em 2023 (...) O clube agradece sinceramente por toda a história construída, pelo empenho diário e pelo profissionalismo demonstrado, desejando sucesso e boa sorte em seus próximos desafios na carreira", publicou.

Reinaldo chegou ao Maricá em 2023 e teve uma trajetória vitoriosa. Em 2024, foi responsável por comandar o time na conquista da tríplice coroa com os títulos da Série A2 do Carioca, Taça Santos Dumont e Copa Rio — que garantiu a vaga inédita na Série D do Brasileirão.

Ao todo, Reinaldo comandou o Maricá em 73 jogos e se tornou o treinador que mais vezes dirigiu o time da região metropolitana do Rio de Janeiro. Com isso, superou Marcus Alexandre, que comandou o Tsunami em 71 partidas entre 2019 e 2022.

Após demitir Reinaldo, o Maricá agiu rápido e anunciou a contratação do novo treinador. Trata-se justamente de Marcus Alexandre, que foi peça importante para o crescimento do time no cenário estadual. Ele liderou o Tsunami nos acessos para as Séries B1 e A2 do Carioca, além de conquistar a Taça Corcovado em 2022.

"É um clube que eu conheço bem, onde fui muito feliz e construímos uma história importante juntos. Volto motivado, com muita vontade de trabalhar e ajudar o Maricá a seguir evoluindo. O objetivo é manter a competitividade, fortalecer o grupo e buscar os melhores resultados possíveis", disse Marcus Alexandre.

Madureira e Portuguesa também trocam de técnicos

O Maricá não foi o único que trocou de técnico no Campeonato Carioca. Apesar da vice-liderança do Grupo B da Taça Guanabara, o Madureira demitiu o técnico Felipe Surian e o auxiliar técnico Wanderley Tavares, nesta quarta-feira (28).

Para o lugar, o Madureira acertou com Toninho Andrade. O treinador comandará o Tricolor Suburbano pela quarta vez na carreira. Em 2015, ele conquistou a Taça Rio. Junto dele, chega também o auxiliar técnico Marcus Dantas, que integrará a comissão técnica tricolor.

Além do Maricá e Madureira, a Portuguesa também passou por mudanças no comando técnico. A Lusa, que demitiu Alex Nascif, contratou Alfredo Sampaio. O treinador, de 67 anos, foi demitido do Sampaio Corrêa após os maus resultados no início do Carioca. O Galinho, por sua vez, acertou com Roy — que fará sua sétima passagem pelo clube.

Será a quinta passagem de Alfredo Sampaio na Portuguesa. Em 1996, ele conquistou o título da segunda divisão do Carioca com a Lusa, além de ter outras passagens em 1997, 2002, 2004 e 2010. No ano passado, o técnico foi responsável pelo título da Série A2 e o retorno do Bangu para a elite do estadual.