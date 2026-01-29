Renê e Lucho Acosta comemoram o segundo gol do Fluminense sobre o Grêmio, no Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense FC

Renê e Lucho Acosta comemoram o segundo gol do Fluminense sobre o Grêmio, no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 29/01/2026 16:12

"A jogada ensaiada, na verdade, era para o jogo contra o Nova Iguaçu. Era o Lucho cobrando o escanteio para o Ganso, mas não tinha dado certo. Quando fui bater, olhei, vi que ele estava confiante e toquei. Ele pediu a bola e lembrei da jogada na hora", disse o jogador.



"Graças a Deus, foi muito feliz no chute. O baixinho é craque, conserta qualquer bola. Pode chegar ruim ou boa, faz a escolha certa. Fico feliz pelo trabalho que estamos fazendo nas bolas paradas. Treinamos muito. O mais importante é a liberdade de sentir o momento do jogo e poder mudar a jogada. Deu certo e conquistamos os três pontos", complementou.

Leia mais: Savarino estreia e dá indícios de como deve ser utilizado no Fluminense

Como foi o lance?

Renê viu Lucho Acosta livre na entrada da área e cobrou o escanteio quase que rasteiro, na direção do argentino. O meia-atacante correu, ajeitou o corpo e finalizou de primeira pouco depois da marca do pênalti para fazer um bonito gol, o segundo do Fluminense no confronto.

Leia mais: John Kennedy destaca relação com Zubeldía após vitória do Fluminense

Agenda