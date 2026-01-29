Zubeldía em ação durante treino do Fluminense - Érica Martin

Publicado 29/01/2026 11:37

Rio - O Fluminense ainda vai demorar a ter Hércules e Soteldo nesta temporada. Os dois jogadores sofreram lesões no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. No clássico contra o Botafogo, neste domingo (1º), no Campeonato Carioca, eles vão estarão em campo.

"Está em transição. Ele (Hércules) e Soteldo. Temos que ver quantos treinamentos precisarão fazer para começar a jogar alguns minutos. Não sei. Contra o Botafogo, certamente não (poderá jogar). Na outra semana, não sei. Pelo que entendi, precisam fazer 12, 13, 14 treinamentos bons para aí sim ter minutos. Os dois jogadores", afirmou.

Os dois sofreram lesões na coxa esquerda. Hércules teve uma contusão no músculo adutor e Soteldo teve detectada uma lesão no músculo anterior. Eles não entraram em campo pelo Fluminense em 2026.

O volante foi peça importante no Fluminense na temporada passada, entrando em campo em 68 jogos, anotando cinco gols e dando duas assistências. Contratado no meio do ano, Soteldo alternou atuações irregulares e contusões a inda busca afirmação no clube.