John Kennedy em campo pelo Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 29/01/2026 17:50

Rio - Com três reforços para a disputa da temporada, o Fluminense ainda tem no seu radar a contratação de um centroavante. Apesar da ansiedade do seu torcedor, o Tricolor avalia positivamente o atual elenco e não irá contratar um atleta para o setor sem fazer uma planejamento mais aprofundado.

"Estamos aproveitando todos os jogadores. Creio que o Fluminense tem um bom elenco. Estamos focados em melhorar. Confiamos nos jogadores que temos. Sempre falei ao presidente, ao Mário, ao Paulo… o maior reforço que podemos ter é manter os jogadores. Trazer por trazer não faz sentido. Creio que temos bons jogadores e uma equipe boa. Temos que seguir trabalhando. Depois veremos se teremos outro camisa 9 ou não. Trabalharemos com o temos. Estou contente com a equipe", disse Luís Zubeldía.

O nome trabalhado pelo Fluminense era o de Hulk. Porém, apesar do acordo com o atacante, o Atlético-MG não liberou. Agora o Tricolor vem buscando opções, mas não tem negociações em andamento.

"Em toda a temporada tivemos conversas permanentes com a diretoria buscando as melhores opções para que a equipe siga crescendo. Não é uma posição fácil a de centroavante, porque nós temos dois centroavantes e Cano se recuperando. Então, trazer por trazer não tem sentido. Contratar para deixar o torcedor contente não tem sentido. Temos que contratar um bom jogador. Até o momento, há um consenso de que os reforços que chegaram são bons jogadores", concluiu.