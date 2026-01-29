Savarino estreou pelo Fluminense na vitória sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pelo Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/01/2026 18:02 | Atualizado 29/01/2026 18:19

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada de 2026, Jefferson Savarino, de 29 anos, fez sua estreia pelo clube carioca na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, na última quarta-feira (28), no Maracanã. O venezuelano utilizou suas redes sociais para celebrar o bom começo no Tricolor e a vitória no Brasileirão.

"Muito feliz e grato a Deus pela vitória e por jogar minha primeira partida com esta camisa. Parabéns a toda a equipe pela luta durante os 90 minutos. Isso é só o começo. Vamos lá, Fluminense", publicou o novo camisa 11 tricolor nas redes sociais após a partida.

No planejamento, Zubeldía pediu a contratação de um jogador com capacidade de atuar aberto pelos lados do campo, mas com características de meia. O novo camisa 11 do Fluminense entrou no lugar de Kevin Serna e atuou aberto pelo lado esquerdo, mas teve liberdade para atuar por dentro.

Em sua primeira partida com a camisa do Fluminense, Savarino teve nove ações com a bola e deu quatro passes certos, sendo três no campo de ataque, segundo o "SofaScore". O jogador deu uma amostra de como deve ser utilizado pelo técnico Luis Zubeldía. O treinador, aliás, elogiou o venezuelano.

"Savarino tem a particularidade de que se joga na esquerda, direita ou no centro, seu jogo não muda. Sabe driblar, encontrar o centroavante e chutar ao gol. As características podem se aplicar jogue onde jogue. Algo que não é normal", disse Zubeldía.

Savarino chegou a um acordo com o Fluminense após uma longa novela. Inicialmente, o clube se acertou com o Botafogo, mas não se entendeu com o estafe do jogador. Depois, o próprio meia voltou atrás na decisão e entrou em contato com a diretoria tricolor para selar a transferência.