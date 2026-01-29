Savarino estreou pelo Fluminense na vitória sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pelo BrasileirãoLucas Merçon/Fluminense FC
Savarino celebra vitória e estreia pelo Fluminense: 'Isso é só o começo'
Venezuelano entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio
Fluminense avalia positivamente o elenco e não buscará 'camisa 9 qualquer'
Tricolor contratou três reforços para a temporada
Renê explica jogada ensaiada em gol do Fluminense: 'Treinamos muito'
Lateral-esquerdo cobrou escanteio para Lucho Acosta pegar bonito de primeira e balançar a rede
Sob olhar de Ancelotti em jogo do Fluminense, Martinelli ainda sonha com Seleção
Volante acredita que pode ganhar uma chance em breve e aposta em bom início de 2026
Hércules e Soteldo estão fora de clássico e seguem sem previsão de defender o Fluminense em 2026
Jogadores se lesionaram no ano passado durante semifinal da Copa do Brasil
Savarino estreia e dá indícios sobre como deve ser utilizado no Fluminense
Venezuelano atuou por 11 minutos na vitória sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pelo Brasileirão
