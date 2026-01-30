Lelê em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense acerta empréstimo de Lelê para o Pafos, do Chipre
Centroavante será emprestado pela terceira vez desde que foi contratado
Savarino explica troca do Botafogo pelo Fluminense e reclama de Anselmi
Venezuelano vive a expectativa de jogar em reencontro com ex-clube no clássico de domingo
Fluminense segue sem negociações avançadas por centroavantes para 2026
Tricolor chegou a abrir conversas, mas valores foram considerados fora da realidade
Acosta vê meio do Fluminense mais forte com Savarino: ‘Muitos que podem fazer a função bem’
Apoiador, de 31 anos, é um dos destaques do clube carioca
Savarino celebra vitória e estreia pelo Fluminense: 'Isso é só o começo'
Venezuelano entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o Grêmio
Fluminense avalia positivamente o elenco e não buscará 'camisa 9 qualquer'
Tricolor contratou três reforços para a temporada
