Lelê em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 30/01/2026 12:50

Rio - Vivendo um momento de incerteza com o ataque e em busca de um centroavante, o Fluminense se livrou de uma das opções do elenco. O Tricolor encaminhou, nesta sexta-feira (30), o empréstimo de Lelê para o Pafos, do Chipre, de acordo com o "ge".

O acordo prevê opção de compra após o término do empréstimo. Lelê já se despediu dos companheiros e embarca para o Chipre nas próximas horas. A expectativa é de que o jogador se apresente ao novo clube ainda neste fim de semana.

Este será o terceiro empréstimo do centroavante desde que foi contratado, em 2023. O centroavante, de 28 anos, chegou ao Fluminense após se destacar pelo Volta Redonda no Carioca do mesmo ano, quando foi o vice-artilheiro — atrás apenas de Germán Cano.

No ano passado, Lelê esteve emprestado ao Atlético-GO. Por lá, disputou 17 jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. Entretanto, o clube goiano não exerceu a opção de compra. No início deste ano, o atacante disputou uma partida no Carioca, mas estava fora dos planos do técnico Luis Zubeldía.

Desde que chegou ao Fluminense em 2023, Lelê soma 54 jogos, oito gols e cinco assistências. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2023 e Recopa de 2024. Em abril de 2024, o centroavante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu toda a temporada.