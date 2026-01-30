Savarino em treino no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Savarino admite que não foi fácil a decisão de trocar o Botafogo, onde tornou-se uma das referências da torcida, para o rival Fluminense. Entretanto, sentiu-se convencido a tomar a difícil decisão depois do que a diretoria tricolor apresentou, e agora terá o reencontro com o ex-clube no domingo, às 20h30, no Nilton Santos, pelo Carioca.



"Vejo mais da parte do projeto esportivo. Foi muito importante. Seguir competindo, que é o que eu mais quero", disse o camisa 11.



"O que me motivou primeiramente foi a estabilidade da minha família, foi primordial. O projeto que o Fluminense apresentou é muito importante para mim e para minha carreira. A paz que transmitia essa transferência, para mim e minha família, foi muito importante".

O meia venezuelano, inclusive, explicou como foram seus últimos momentos no Botafogo. Afinal, seria titular contra o Volta Redonda, mas avisou momentos antes da preleção que iria para o Fluminense.



"Estava relacionado para o jogo, estava concentrado. Sou sincero. Pela manhã recebi a última proposta e tive que decidir antes do jogo. Falei com o treinador. Ele falou na coletiva algumas coisas que não tinha que falar, mas deixei tudo claro com ele antes do jogo. Teria que jogar o Carioca com o Fluminense. Outras coisas vocês têm que perguntar ao Botafogo, porque eu não posso falar", disse.



Em meio a essa troca recente, Savarino já terá o primeiro reencontro com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. E existe a chance de que seja titular, o que pode tornar a partida ainda mais especial, mesmo com a provável hostilidade no estádio, por causa da troca.



"Vai ser um jogo muito especial, jogar contra a torcida do Botafogo, que teve um carinho enorme por mim. Eu agradeço por isso. Também foram justos nessa transferência, compreensivos comigo. Vou desfrutar. Tento desfrutar de todos os momentos da minha carreira. Será um jogo muito bom. Vou encontrar com muitos amigos do Botafogo. Vai ser um momento único", espera.

Outras declarações de Savarino

Como foi a chegada ao Fluminense

"O Botafogo tinha jogadores de qualidade e ainda tem. Mas o Fluminense também tem muitos jogadores para competir muito bem. Sou muito exigente comigo mesmo. Vou tentar sempre dar o melhor de mim. A competição interna vai ser saudável. Todo mundo me recebeu da melhor maneira. Me encontrei com uma família aqui dentro do Fluminense".

Como deve jogar

"Eu sou um jogador que consegue jogar nas três posições, esquerda, central e na direita. Quase toda carreira joguei na direita, no Atlético-MG principalmente. Estarei sempre preparado para jogar em qualquer uma, venho treinando com o treinador nas três".

Mais sobre a negociação

"Nunca mudou, sempre continuou. Foram muitos dias. Não foi fácil para ninguém. Agradeço ao Fluminense pelo esforço que fizeram para me trazer. Presidente, todo mundo fez um grande esforço. O mais importante é eu estar focado, olhar para frente, para o que eu tenho que fazer aqui. Nos dois clubes em que estive tive muito êxito. Espero que o Fluminense não seja exceção".



Disputa por posição

"São jogadores muito bons. Eu venho para ajudar o clube quando tiver oportunidade de jogar. Não vim para roubar lugar. O time é muito forte, tanto os 11 quanto o banco. Vai ser uma competição saudável. O treinador decide quem joga e quem não joga. Vim para ajudar. O mais importante é fazer o melhor para o Fluminense".



Jogar com Soteldo

"A gente se ajuda tanto na seleção quanto agora, no Fluminense. Estarem dois venezuelanos em um clube brasileiro é histórico para o nosso país. Agradeço a Deus por compartilhar esse momento com ele".