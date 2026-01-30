Uma das opções de centroavante no Fluminense, Lelê está em negociação com o Vitória - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Uma das opções de centroavante no Fluminense, Lelê está em negociação com o VitóriaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 30/01/2026 09:14

Rio — O Fluminense segue mapeando o mercado na busca de centroavantes para a temporada de 2026. Reforços na posição são vistos como uma das prioridades da diretoria, apesar de ainda não haver nenhuma negociação avançada por um camisa 9, segundo o "ge".

O objetivo é buscar um atleta que chegue para resolver o problema, que vem causando irritação nos tricolores. O clube chegou a tentar contatos, mas até agora, os valores têm sido considerados fora da realidade financeira da equipe. Os dirigentes seguem em tratativas.



John Kennedy tem sido o atleta titular na posição. Já Everaldo sofre críticas da torcida, enquanto Germán Cano se recupera de uma cirurgia no joelho e Lelê está na mira do Vitória.

Apesar disso, o Fluminense avalia positivamente o atual elenco e não irá contratar um atleta para o setor sem fazer uma planejamento mais aprofundado. O nome trabalhado pelo Fluminense era o de Hulk. Porém, apesar do acordo com o atacante, o Atlético-MG não o liberou. Agora, o Tricolor vem buscando opções, mas não tem negociações em andamento.

'Trazer por trazer não tem sentido'



O técnico Luís Zubeldia comentou, em coletiva de imprensa após a vitória contra o Grêmio na última quarta-feira (28), sobre as buscas da diretoria por um centroavante e falou das opções no elenco.



"Não é uma posição fácil a de centroavante, porque nós temos dois centroavantes e Cano se recuperando. Então, trazer por trazer não tem sentido. Contratar para deixar o torcedor contente não tem sentido. Temos que contratar um bom jogador. Até o momento, há um consenso de que os reforços que chegaram são bons jogadores."



O Fluminense volta a campo contra o Botafogo, neste domingo (2), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.