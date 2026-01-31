Edilson Capetinha no BBB 26Divulgação/Globo
Edílson Capetinha provoca Palmeiras em festa do BBB 26 e puxa coro de 'não tem Mundial'
Ídolo do Corinthians e com passagem pelo Flamengo, ex-jogador fez brincadeira durante show de Diogo Nogueira
Wallace Yan volta a treinar no Flamengo dias depois de se despedir; entenda
Jovem revelação da base, entretanto, segue fora dos planos neste primeiro momento
Flamengo foca na final contra o Corinthians, de olho em volante do São Paulo
Clube ainda pretende contratar pelo menos mais dois reforços
Vasco faz parceria com clube grego por jovens jogadores da base
Panserraikos acabou de contratar Riquelme e deve receber mais revelações vascaínas
Gabriel Jesus marca em goleada que encerrou jejum do Arsenal
Atacante sai da reserva para fechar o placar de 4 a 0 sobre o Leeds, pela Premier League
Ex-Vasco, Rayan estreia com assistência em vitória do Bournemouth
Atacante de 19 anos entra no segundo tempo no 2 a 0 sobre o Wolverhampton
