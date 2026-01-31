Flamengo ainda irá ao mercado por reforçosMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra
O técnico Filipe Luis relacionou Saul e Paquetá para a partida, mas o espanhol ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, realizada no dia 9 de janeiro, na Espanha, por causa de uma tendinopatia insercional do tendão de Aquiles.
Já o meia, recém-chegado da Inglaterr,a pode ganhar alguns minutos durante o jogo e reforçar o elenco rubro-negro.
E o próximo alvo do Mengão é o volante Marcos Antônio, do São Paulo.
Boto deve entrar em contato com dirigentes tricolores na próxima semana para tentar a contratação.
Vivendo momentos de tensão desde o impeachment de Júlio Casares e vendo as movimentações do Flamengo no mercado, o São Paulo não deve facilitar a venda de seu melhor jogador.
Estima-se que os paulistas devem pedir um valor entre 12 a 20 milhões de euros por Marcos Antônio, que recentemente foi adquirido por 4,2 milhões de euros à Lazio, da Itália.
Outro reforço que o Flamengo ainda quer contratar é um atacante.
Nomes como o de Richarlison, do Tottenham, e o de Luiz Henrique, do Zenit, são muito bem avaliados pela diretoria, que pretende aguardar o fechamento da janela de transferências europeia, na próxima semana, para tentar mais uma contratação.
