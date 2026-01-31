Flamengo ainda irá ao mercado por reforços - Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Publicado 31/01/2026 15:35

Após quebrar o recorde de maior contratação da história do futebol brasileiro com Lucas Paquetá, o Flamengo volta as atenções à disputa da Supercopa Rei Pelé, contra o Corinthians, neste domingo (1º) às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



O técnico Filipe Luis relacionou Saul e Paquetá para a partida, mas o espanhol ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, realizada no dia 9 de janeiro, na Espanha, por causa de uma tendinopatia insercional do tendão de Aquiles.



O procedimento removeu um osso proeminente que causava dores crônicas há três meses. A previsão de retorno é de dois a três meses, com reabilitação no Ninho do Urubu.

Entretanto, apesar de as atenções estarem voltadas para o jogo em Brasília, José Boto se divide também com o mercado da bola e com os reforços que o Flamengo ainda precisa para fechar o elenco para esta temporada.



E o próximo alvo do Mengão é o volante Marcos Antônio, do São Paulo.

Boto deve entrar em contato com dirigentes tricolores na próxima semana para tentar a contratação.



Vivendo momentos de tensão desde o impeachment de Júlio Casares e vendo as movimentações do Flamengo no mercado, o São Paulo não deve facilitar a venda de seu melhor jogador.



Estima-se que os paulistas devem pedir um valor entre 12 a 20 milhões de euros por Marcos Antônio, que recentemente foi adquirido por 4,2 milhões de euros à Lazio, da Itália.

Outro reforço que o Flamengo ainda quer contratar é um atacante.



Outro reforço que o Flamengo ainda quer contratar é um atacante.

Nomes como o de Richarlison, do Tottenham, e o de Luiz Henrique, do Zenit, são muito bem avaliados pela diretoria, que pretende aguardar o fechamento da janela de transferências europeia, na próxima semana, para tentar mais uma contratação.