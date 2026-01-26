Endrick com a camisa do Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 26/01/2026 14:50

O atacante Endrick comandou a vitória do Lyon sobre o Metz por 5 a 2 ao marcar três gols neste domingo (25), em partida fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Além de ter sido a primeira vez que ele conseguiu um "hat-trick" em sua carreira profissional, ele também quebrou um recorde que pertencia à lenda do futebol, Ronaldo Fenômeno.



O jovem, de apenas 19 anos, se tornou o brasileiro mais jovem a marcar três gols no futebol europeu, considerando as principais ligas do continente. Até então, o Fenômeno era o detentor da marca, feito que conseguiu quando tinha 21 anos, pela Inter de Milão, na temporada 1997/98.

Após o fim do jogo, Endrick afirmou que está "muito feliz". "É meu primeiro hat-trick e vou me lembrar disso para o resto da vida. O time jogou uma partida fantástica. Obrigado aos meus companheiros e ao treinador."



O atleta foi emprestado ao clube francês até o fim da temporada. O objetivo do acordo foi para que o brasileiro, que pertence ao Real Madrid, tivesse mais oportunidades e conseguisse ir para a Copa do Mundo em junho.