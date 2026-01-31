Goleiro Pedro Rangel foi o herói do Coritiba pelas quartas de final do Campeonato Paranaense - Divulgação

Publicado 31/01/2026 18:48

ogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. O jogador revelado pelo tiro de meta tão forte que a bola foi parar no fundo da rede adversária. O goleiro Pedro Rangel tornou-se um herói improvável ao marcar o gol na vitória do Coritiba por 1 a 0 sobre o Cianorte, pelo jdo Campeonato Paranaense. O jogador revelado pelo Fluminense cobrou um

Cianorte 0x1 Coritiba



Pedro Rangel



GOL DE GOLEIRO DO TIRO DE META



Paranaense | quartas (ida)



pic.twitter.com/ZETrsM92hb — Diário de Torcedor (@DiarioGols) January 31, 2026

A jogada decisiva aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo. Ao longo do trajeto de cerca de 100 metros, a bola quicou dentro da área e enganou o goleiro do Cianorte Felipe Garcia, ex-Santos, que estava adiantado e foi encoberto.



"Uma felicidade minha no tiro de meta, estava a favor do vento. Eu tenho essa bola longa e tentei forçar nas costas para o Enzo, mas acabou tendo a felicidade da bola atravessar e, também, a infelicidade do outro lado, e consegui fazer o gol da vitória", disse o goleiro.

Pedro Rangel ainda pertence ao Fluminense, mas tem contrato até o fim de 2026 e está emprestado ao Coritiba desde 2025. Antes, em 2024, atuou pelo Atlético-GO.



Situação do confronto Coritiba x Cianorte



Com a vitória fora de casa, o Coxa joga pelo empate no duelo de volta para avançar à semifinal do Campeonato Paranaense. A segunda partida está marcada para o dia 8 de fevereiro às 18h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.





