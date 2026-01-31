Neymar voltou a treinar com bola no SantosRaul Baretta / Santos
Neymar treina com companheiros e tem data de possível estreia em 2026
Camisa 10 voltou a trabalhar com bola no CT, no mesmo dia do clássico com o São Paulo
Barcelona vence Elche e se mantém na liderança do Espanhol
Time catalão perde muitas chances, mas ainda assim faz 3 a 1
Goleiro ex-Fluminense faz gol de tiro de meta pelo Coritiba; veja o vídeo
Pedro Rangel garante a vitória de sua equipe por 1 a 0 pelo Campeonato Paranaense
Endrick revela ajuda de Paquetá e Bruno Guimarães para jogar no Lyon
Atacante diz que estudou o clube francês antes de acertar a transferência por empréstimo
Villalba tem clubes interessados em empréstimo por causa de transfer ban do Botafogo
Atacante uruguaio é um dos quatro reforços para 2026 que não podem ser inscritos nas competições
João Pedro brilha em virada do Chelsea sobre o West Ham
Atacante ex-Fluminense sai do banco de reservas para garantir o 3 a 2 em casa
