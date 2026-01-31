Neymar voltou a treinar com bola no Santos - Raul Baretta / Santos

Neymar voltou a treinar com bola no SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 31/01/2026 20:25

Neymar deu um passo importante para estar em condições de estrear pelo Santos na temporada de 2026. Ao participar, neste sábado (31), de um treino com bola com os jogadores não relacionados para o clássico com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista logo mais, o camisa 10 mostrou-se em condições de voltar a uma partida oficial.



Com isso, o Santos já trabalha com a possibilidade de Neymar poder jogar na segunda rodada do Brasileirão, também contra o rival paulista, segundo o site 'ge'. Como o segundo clássico seguido acontece na quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, Neymar terá mais três treinos a realizar.



Entretanto, uma definição dependerá muito da evolução do jogador, assim como da análise de dados da comissão técnica e do departamento médico. Afinal, há uma preocupação em não acelerar o retorno antes da hora, para evitar futuros problemas de lesão.



há cautela, afinal, Neymar está em processo de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro. Tanto que nos últimos dias, ele iniciou a

Por isso,, realizada no fim de dezembro. Tanto que nos últimos dias, ele iniciou a transição com bola e também fez trabalhos de fortalecimento muscular na academia.

Ele não joga desde a rodada final do Brasileirão, em 7 de dezembro, no 3 a 0 sobre o Cruzeiro. E caso fique fora do clássico com o São Paulo na quarta-feira, outra possibilidade de estreia é em 8 de fevereiro, contra o Noroeste, fora de casa, pelo Paulista.