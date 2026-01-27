Neymar volta a fazer trabalho com bola - Reprodução

Neymar volta a fazer trabalho com bolaReprodução

Publicado 27/01/2026 14:29

São Paulo - Pela parte da manhã nesta terça-feira (27), Neymar, de 33 anos, voltou a fazer trabalho com bola no Santos. A data do retorno do craque ainda não foi estipulada, mas deve ser no começo de fevereiro. O jogador passou por uma artroscopia do joelho esquerdo, no dia 22 de dezembro, em Belo Horizonte.

Nas rodadas finais do Brasileirão de 2025, o craque entrou em campo sem estar 100% para ajudar na fuga do rebaixamento. O camisa 10 acabou sendo fundamental em pontos conquistados pelo Peixe, que conseguiu cumprir seu objetivo.

Com Neymar em campo no Campeonato Brasileiro, o Santos disputou 19 jogos, conquistou oito vitórias, cinco empates e seis derrotas, alcançando 50,8% de aproveitamento, com 24 gols marcados e 23 sofridos.

Sem o atacante, em 19 partidas, o Santos venceu apenas quatro vezes, empatou seis, perdeu nove, teve aproveitamento de 31,5% e registrou 18 gols a favor e 27 contra.