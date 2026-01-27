Bahia - O atacante Marinho, revelado pelo Fluminense e com passagem no Flamengo, foi anunciado pelo Vitória nesta terça-feira (27), com direito a um vídeo dele fantasiado de Homem-Aranha, uma marca registrada do jogador. O contrato é válido até o fim de 2026.
O atleta volta ao clube baiano após uma passagem marcante em 2016, com 21 gols e seis assistências em 43 jogos, ganhando um título estadual. No Brasileirão, ele foi um dos grandes responsáveis por salvar a equipe do rebaixamento, marcando oito gols nas últimas 10 partidas da competição.
“Fui muito feliz em 2016 e espero poder repetir isso, até porque é algo prazeroso jogar onde você sempre quis estar. Então, é uma felicidade imensa e ansioso pra que a gente possa viver essa emoção dentro de campo”, disse Marinho, em um dos vídeos publicados nas redes do Vitória.
O jogador foi revelado pelo Fluminense em 2008, onde ficou pouco tempo. Depois, teve passagens pelo Santos, Ceará, Grêmio e Cruzeiro, até chegar ao Flamengo, em 2022. Ele estava no Fortaleza, e deixou o clube no fim de 2025.
