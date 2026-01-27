Marinho foi apresentado no Vitória - Divulgação / Vitória

Marinho foi apresentado no VitóriaDivulgação / Vitória

Publicado 27/01/2026 13:51

Bahia - O atacante Marinho, revelado pelo Fluminense e com passagem no Flamengo, foi anunciado pelo Vitória nesta terça-feira (27), com direito a um vídeo dele fantasiado de Homem-Aranha, uma marca registrada do jogador. O contrato é válido até o fim de 2026.

O atleta volta ao clube baiano após uma passagem marcante em 2016, com 21 gols e seis assistências em 43 jogos, ganhando um título estadual. No Brasileirão, ele foi um dos grandes responsáveis por salvar a equipe do rebaixamento, marcando oito gols nas últimas 10 partidas da competição.

“Fui muito feliz em 2016 e espero poder repetir isso, até porque é algo prazeroso jogar onde você sempre quis estar. Então, é uma felicidade imensa e ansioso pra que a gente possa viver essa emoção dentro de campo”, disse Marinho, em um dos vídeos publicados nas redes do Vitória.

Marinho havia sido visto na arquibancada do Barradão, no meio da torcida do Vitória, durante o clássico contra o Bahia, no último domingo (25).

O jogador foi revelado pelo Fluminense em 2008, onde ficou pouco tempo. Depois, teve passagens pelo Santos, Ceará, Grêmio e Cruzeiro, até chegar ao Flamengo, em 2022. Ele estava no Fortaleza, e deixou o clube no fim de 2025.