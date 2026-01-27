Pep Guardiola é técnico do City - Divulgação / Manchester City

Pep Guardiola é técnico do CityDivulgação / Manchester City

Publicado 27/01/2026 22:45 | Atualizado 27/01/2026 22:51

O Manchester City precisa "jogar melhor", e então "ele voltará a marcar", respondeu o técnico Pep Guardiola ao ser questionado nesta terça-feira (27) sobre a má fase do atacante Erling Haaland, antes do jogo contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões.



Haaland marcou apenas um gol em seus últimos nove jogos, e não em uma jogada construída: um pênalti contra o Brighton (1 a 1) no dia 7 de janeiro, pelo Campeonato Inglês.



O responsável por essa seca de gols é "o time", não o jogador, respondeu Guardiola em entrevista coletiva. "Eles precisam jogar melhor, criar mais chances, e ele vai marcar".

"Nunca subestimem os atacantes, os artilheiros, porque eles sempre vão te calar. Queremos que ele marque gols pelo resto da vida, com certeza", acrescentou o treinador espanhol.



Após a derrota por 3 a 1 para o Bodo/Glimt na semana passada, Haaland pareceu atribuir sua queda de rendimento ao cansaço.



"Dou o meu melhor sempre que entro em campo, e entro em campo muitas vezes porque estamos jogando um número absurdamente grande de partidas", disse o jogador à TNT Sports.



