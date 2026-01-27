José Mourinho é o técnico do Fenerbahçe, da TurquiaAFP
José Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que Arbeloa fazia parte do elenco do time merengue. O treinador português destacou o caráter do ex-jogador e relembrou o tempo em que o comandou no clube, onde conquistaram juntos os títulos do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha em 2012.
"Do ponto de vista humano, em termos de relacionamento pessoal e empatia, ele é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Não foi o melhor jogador que comandei no Real Madrid, mas certamente, como ser humano, é dos melhores. Ele é a última pessoa sobre quem eu poderia colocar pressão. Só espero que o Álvaro se saia muito bem e tenha uma carreira fantástica como treinador", afirmou.
Real Madrid e Benfica se enfrentam pela última rodada da fase classificatória da Liga dos Campeões. O clube espanhol precisa da vitória para garantir uma vaga direta nas oitavas de final da competição, enquanto a equipe portuguesa necessita vencer para assegurar um lugar nos play-offs (16avos de final) e evitar a eliminação.
