José Mourinho é o técnico do Fenerbahçe, da Turquia - AFP

José Mourinho é o técnico do Fenerbahçe, da TurquiaAFP

Publicado 27/01/2026 15:45 | Atualizado 27/01/2026 16:50

Rio - José Mourinho reencontrará o Real Madrid. O técnico português, de 63 anos, projetou o confronto com o clube espanhol nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela última rodada da fase classificatória da Liga dos Campeões, e elogiou o técnico Álvaro Arbeloa, que assumiu o cargo do time merengue após a demissão de Xabi Alonso.

"Quero que tudo corra bem para ele. Arbeloa pode treinar qualquer clube do mundo e eu quero que ele se saia bem. O Real Madrid pode ser treinado por qualquer técnico do mundo e eu quero que eles se saiam bem. Só quero que eles se saiam mal amanhã. Depois disso, eu sempre quero que eles se saiam bem. Sempre, porque eu amo o Real Madrid e amo o Álvaro", disse Mourinho.

Leia mais: Neymar inicia transição com bola e se aproxima de retorno ao Santos



José Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que Arbeloa fazia parte do elenco do time merengue. O treinador português destacou o caráter do ex-jogador e relembrou o tempo em que o comandou no clube, onde conquistaram juntos os títulos do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha em 2012.



"Do ponto de vista humano, em termos de relacionamento pessoal e empatia, ele é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Não foi o melhor jogador que comandei no Real Madrid, mas certamente, como ser humano, é dos melhores. Ele é a última pessoa sobre quem eu poderia colocar pressão. Só espero que o Álvaro se saia muito bem e tenha uma carreira fantástica como treinador", afirmou. José Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013, período em que Arbeloa fazia parte do elenco do time merengue. O treinador português destacou o caráter do ex-jogador e relembrou o tempo em que o comandou no clube, onde conquistaram juntos os títulos do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha em 2012."Do ponto de vista humano, em termos de relacionamento pessoal e empatia, ele é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Não foi o melhor jogador que comandei no Real Madrid, mas certamente, como ser humano, é dos melhores. Ele é a última pessoa sobre quem eu poderia colocar pressão. Só espero que o Álvaro se saia muito bem e tenha uma carreira fantástica como treinador", afirmou.