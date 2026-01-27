Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu quem será o árbitro da final da Supercopa Rei de 2026, entre Flamengo e Corinthians: Rafael Rodrigo Klein. O confronto acontecerá no próximo domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.
Nascido no Rio Grande do Sul, o juiz já apitou 14 jogos do Rubro-Negro, sendo sete vitórias, três empates e quatro derrotas. Por outro lado, ele comandou oito partidas do Timão, com três empates e cinco derrotas.
Os clubes disputam o troféu por terem sido campeões dos torneios nacionais no ano passado. O Flamengo conquistou o Brasileirão e, o Corinthians, a Copa do Brasil.
Os campeões da Supercopa Rei
. Flamengo - 3 títulos (2020, 2021 e 2025) . São Paulo - 1 título (2024) . Palmeiras - 1 título (2023) . Atlético-MG - 1 título (2022) . Corinthians - 1 título (1991) . Grêmio - 1 título (1990)
