Veículo após acidente envolvendo jogadores do Tottenham - Divulgação

Veículo após acidente envolvendo jogadores do TottenhamDivulgação

Publicado 27/01/2026 20:00 | Atualizado 27/01/2026 20:07

Inglaterra - Jogadores do Tottenham (ING), Randal Kolo Muani e Wilson Odobert se envolveram em um acidente de carro na véspera do duelo com o Eintracht Frankfurt (ALE), pela última rodada da fase de liga da Champions League. O clube londrino confirmou que ambos não sofreram ferimentos e seguem à disposição para a partida desta quarta-feira (28).



De acordo com o jornal inglês 'Watford Observer', o episódio ocorreu na rodovia M25, em Hertfordshire, na Inglaterra, após um dos pneus do veículo estourar, provocando danos significativos ao carro da marca Ferrari. Os atletas estavam se deslocando rumo à Alemanha.



Apesar do susto, o Tottenham tranquilizou os torcedores e confirmou a presença da dupla no próximo jogo. Em coletiva, o técnico Thomas Frank minimizou a situação e reforçou que não houve qualquer consequência física para os jogadores.



"Eles estão bem. Infelizmente, se envolveram em um pequeno acidente de trânsito. Foi um pneu furado. Eles chegarão aqui um pouco mais tarde esta noite", afirmou o treinador.



Em campo, o Tottenham ocupa atualmente a quinta colocação da fase de liga da Champions League, com 14 pontos, e depende de um bom resultado contra a equipe alemã para garantir vaga direta nas oitavas de final. O confronto acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Frankfurt.