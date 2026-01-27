Veículo após acidente envolvendo jogadores do TottenhamDivulgação
De acordo com o jornal inglês 'Watford Observer', o episódio ocorreu na rodovia M25, em Hertfordshire, na Inglaterra, após um dos pneus do veículo estourar, provocando danos significativos ao carro da marca Ferrari. Os atletas estavam se deslocando rumo à Alemanha.
"Eles estão bem. Infelizmente, se envolveram em um pequeno acidente de trânsito. Foi um pneu furado. Eles chegarão aqui um pouco mais tarde esta noite", afirmou o treinador.
Em campo, o Tottenham ocupa atualmente a quinta colocação da fase de liga da Champions League, com 14 pontos, e depende de um bom resultado contra a equipe alemã para garantir vaga direta nas oitavas de final. O confronto acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Frankfurt.
