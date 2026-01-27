Rafinha em coletiva do São Paulo - Reprodução / YouTube

Rafinha em coletiva do São PauloReprodução / YouTube

Publicado 27/01/2026 19:20

São Paulo - Rafinha foi apresentado como gerente esportivo do São Paulo no início da tarde desta terça-feira (27). O novo dirigente, que teve uma passagem marcante pelo Flamengo quando era jogador, destacou que está ciente das dificuldades que enfrentará no clube paulista e cobrou mudança de postura e atitude.

“Eu fui campeão com salário atrasado. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Isso não é normal. Em nenhuma profissão isso é normal. Mas entendemos o momento. Respeitando todos, não podemos nos apoiar nisso”, afirmou, lembrando da conquista da Copa do Brasil 2023 como jogador e ressaltando, em seguida, a confiança no elenco.

“Sei o que cada um pode render e entregar dentro de campo. Sabemos que isso incomoda, mas esse é meu papel também. Temos de fazer as coisas andarem. E a recuperação começa com vitória, desempenho, postura. Esse é o meu trabalho. vai ter essa mudança de postura e atitude. Esse momento não vai acabar amanhã.”

O novo dirigente também disse que escolheu o cargo e conhece “todo mundo”. “É o mesmo time, as mesmas pessoas. Inclusive hoje já vi todo o movimento que está sendo feito para as coisas serem acertadas, que encontrem uma solução para o que tem pendente. Todos os problemas não podem ser uma muleta para os jogadores. não pode ser muleta para ninguém.”



O ex-lateral, que teve uma passagem marcante pelo Flamengo, onde conquistou a Libertadores e o Brasileirão em 2019, disse que sua nova função será fazer o elo entre diretoria, jogadores e comissão técnica. Ele irá trabalhar ao lado do executivo de futebol Rui Costa e do presidente Harry Massis.



Crise no Tricolor Paulista



O São Paulo vive um momento de instabilidade dentro e fora de campo. Júlio Casares renunciou ao cargo de presidente na última quarta-feira (21), após ser destituído por votação do Conselho Deliberativo, no mesmo dia em que a Polícia Civil deflagrou uma operação de busca e apreensão contra aliados do dirigente, devido a acusações de desvio financeiro.



A investigação do Ministério Público de vendas ilegais de camarotes pelos diretores afastados do cargo Douglas Schwartzmann e Mara Casares, ex-mulher de Júlio Casares, também causou rebuliço no clube.



Além disso, o desempenho em campo não ajuda. O São Paulo é o 14º colocado do Campeonato Paulista, com apenas uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos e empatado em número de pontos com o Noroeste, que abre a zona do rebaixamento.



O Tricolor Paulista estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, nesta quarta-feira (28), às 21h30, no MorumBis.