Douglas Luiz com a camisa do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Ex-Vasco, Douglas Luiz acerta volta a clube inglês em que viveu melhor fase
Volante, de 27 anos, pertence a Juventus
Brasil deve fazer amistoso contra Panamá antes da Copa do Mundo, no Maracanã
CBF tem negociações avançadas para a realização da partida, em maio
Santos insiste na contratação de Michael, do Flamengo
Negociação está travada por pendência financeira entre o atacante e o Rubro-Negro
Antigo sonho do Fluminense, Rony fica perto de acerto com o Santos
Atacante, de 30 anos, fez história no Palmeiras
Flamengo chega a acordo sobre o prazo de pagamento por Paquetá, mas tenta resolver último impasse
Valor da parcela de 2026 é o último obstáculo da negociação
Bap veta parcelamento e venda de Wallace Yan ao Bragantino fica travada
Atacante, de 20 anos, pode render R$ 62,50 milhões ao Flamengo
