Inglaterra - O volante Douglas Luiz, de 27 anos, está de volta ao Aston Villa, da Inglaterra. A Juventus autorizou um novo empréstimo do brasileiro, que fazia parte do elenco do Nottingham Forest, mas que não vinha se destacando. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.
O acordo vai até o final da atual temporada europeia e tem opção de compra. Douglas Luiz entrou em campo pelo Nottingham Forest em 14 partidas. O seu vínculo com a Juventus vai até junho de 2029.
No Aston Villa, Douglas Luiz viveu seu melhor momento na carreira, atuando pelo clube de 2019 a 2024. Ele foi comprado pela Juventus em junho daquele ano por algo em torno de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 300 milhões na cotação da época).
Douglas Luiz foi revelado pelo Vasco e vendido em 2017 para o Manchester City. O seu principal momento no futebol foi defendendo o Aston Villa. Depois de cinco temporadas no clube inglês, ele acabou sendo vendido para a Juventus.