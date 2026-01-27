Marquinhos Calazans é o novo reforço do Uberlândia - Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 17:10

O Uberlândia anunciou nesta terça-feira (27) a contratação de Marquinhos Calazans, revelado pelo Fluminense. O atacante de 29 anos chega à equipe mineira para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro.

Calazans será o nono reforço da equipe para esta temporada. A estreia pode ocorrer já nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. No momento, o Uberlândia é o lanterna do Grupo A, com três pontos em cinco rodadas.

Formado nas categorias de base do Tricolor, Calazans se profissionalizou em 2017 e atuou pelo clube até 2019. Ao todo, disputou 36 partidas e distribuiu três assistências pelo time principal.

Após deixar o Fluminense, acumulou passagens por São Paulo, CRB-AL, Cianorte-PR, ABC, Bangu, São José-RS, São Joseense-PR e Goiatuba-GO.