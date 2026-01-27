Keno foi anunciado pelo CoritibaReprodução
Ex-atacante do Fluminense, Keno é anunciado pelo Coritiba
Jogador, de 36 anos, foi emprestado até o fim de 2026
Botafogo anuncia a contratação de Wallace Davi, ex-volante do Fluminense
Jogador, de 18 anos, foi envolvendo em operação por Savarino
CBF define árbitro da Supercopa Rei, entre Flamengo e Corinthians
Decisão será no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha
Estêvão destaca evolução física no Chelsea e enxerga velocidade como trunfo na Inglaterra
Atacante brasileiro ressalta adaptação ao ritmo intenso da Premier League
Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival começa nesta sexta (30), no Parque Olímpico
Evento reúne AJP Tour e ADXC Selection Series, e reserva 600 vagas para competidores de projetos sociais do Rio de Janeiro
Emprestado ao Remo, uruguaio manifesta interesse em ser vendido pelo Botafogo
Diego Hernandez revela desejo de permanecer em Belém
