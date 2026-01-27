Keno foi anunciado pelo Coritiba - Reprodução

Keno foi anunciado pelo CoritibaReprodução

Publicado 27/01/2026 16:44

Rio - O Coritiba confirmou nesta terça-feira (27) a chegada do atacante Keno, ex-Fluminense. O jogador, de 36 anos, que defendeu o Tricolor nas últimas três temporadas, assinou contrato de empréstimo com o Coxa até dezembro de 2026.

"O atacante contou com a influência de atletas do atual elenco na decisão de acertar com o Coxa, especialmente o zagueiro Thiago Santos. Além do clube carioca, os dois também atuaram juntos pelo Palmeiras, em 2017", disse o time paranaense através do site oficial.

Bastante vitorioso, Keno acumulou títulos pelo Palmeiras e pelo Atlético-MG, chegando ao Fluminense na temporada de 2023. No Tricolor, o atacante voltou a mostrar sua capacidade de ser decisivo e levantar taças. Ele deu duas assistências na final da Libertadores, conquistado pelo clube das Laranjeiras logo no seu primeiro ano no Rio de Janeiro.

Além disso, Keno foi campeão do Carioca daquele mesmo ano e da Recopa Sul-Americana em 2024. No total, o atacante entrou em campo com a camisa do Fluminense em 133 jogos, anotou 15 gols e deu 20 assistências pelo clube das Laranjeiras.