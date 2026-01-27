Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Publicado 27/01/2026 16:10

Inglaterra - O bom momento do Chelsea na temporada passa também pelo crescimento de Estêvão. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, no último domingo (25), o atacante brasileiro revelou que vem intensificando o trabalho físico para se adaptar às exigências do futebol inglês, especialmente no quesito velocidade, considerado fundamental na Premier League.



Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador afirmou que os resultados desse trabalho já começam a aparecer nas partidas. O gol marcado contra o Palace, construído a partir de uma arrancada desde o campo defensivo, foi citado como um retrato da evolução e adaptação ao ritmo intenso da competição.



Além da parte física, o brasileiro também destacou avanços no entendimento de jogo. Segundo o atacante, saber escolher melhor os momentos de acelerar ou cadenciar as jogadas tem sido um dos principais aprendizados desde que passou a atuar no futebol europeu.

Com 18 anos, Estêvão soma seis gols e duas assistências em 28 partidas pelo Chelsea na temporada, divididas entre jogos como titular e reserva. A confiança da comissão técnica e dos companheiros, especialmente em situações de um contra um, é apontada como fator importante nesse crescimento.



Os Blues voltam a campo nesta quarta-feira (28), quando enfrentam o Napoli pela última rodada da fase de liga da Champions League, no estádio Diego Armando Maradona. A equipe inglesa ocupa atualmente a oitava colocação, enquanto os italianos aparecem fora da zona de classificação.