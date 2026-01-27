Wrexham sonha com o quarto acesso consecutivo para chegar à elite inglesa - Oli Scarff / AFP

Rio - Em busca do quarto acesso consecutivo no futebol inglês, o Wrexham recebeu um aporte milionário dos donos. Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney injetaram 47 milhões de libras (R$ 350 milhões) para investir em infraestrutura e contratações para a reta final da temporada 2025/26.

No início da temporada, o Wrexham investiu 30 milhões de libras (R$ 217 milhões) e reforçou o elenco com nomes com experiência na segunda divisão do futebol inglês. Recentemente, o time galês eliminou o Nottingham Forest na Copa da Inglaterra — no primeiro duelo contra um time da elite na sua história.

Nas últimas três temporadas, o Wrexham conquistou três acessos consecutivos e subiu da quinta para a segunda divisão, conhecida como "Championship". Estreante, o time galês ocupa o sexto lugar e, por enquanto, está se classificando para os playoffs — que vale a terceira vaga para a elite.

Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o Wrexham em fevereiro de 2021. Na época, a dupla pagou cerca de 2 milhões de libras para adquirir 100% das ações do clube, que estava na quinta divisão do futebol inglês. Atualmente, o clube está avaliado em cerca de 100 milhões de libras (R$ 718,4 milhões).

O Wrexham tem 161 anos e é o clube mais antigo do País de Gales. Embora seja galês, disputa as ligas inglesas, assim como ocorre com o Swansea City, também da segunda divisão; Cardiff City, da terceira; e Newport County, da quarta. O motivo é a ausência de uma liga galesa, criada apenas em 1992.