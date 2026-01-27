Cabine do VAR - Rodrigo Ferreira/CBF

Publicado 27/01/2026 13:05





Nesta quarta-feira (28), inicia-se o Brasileirão mais longo da história. O formato permanece o mesmo, quem somar mais pontos será o campeão. Por outro lado, o regulamento terá mudanças que pode ter impacto nos clubes.





A primeira alteração será a o impedimento semiautomático, que terá o objetivo de diminuir as polêmicas envolvendo o VAR. Ainda existem questões técnicas para serem resolvidas em alguns estádios, por isso, não deve estar disponível na primeira rodada.

A transferência de atletas entre os clubes também sofreu mudança. O regulamento até 2026 dizia que o jogador poderia atuar no máximo sete vezes por um clube antes de se transferir para outro. Neste ano, 12 jogos será o limite, alteração solicitada pelos próprios times.



Até 2025, os clubes esperavam os estaduais acabarem para contratar novos atletas. Como agora o Campeonato Brasileiro terá as primeiras rodadas de forma simultânea com os estaduais, a mudança foi atendida. A janela de transferências com o exterior está aberta até março.



Além disso, a classificação para os torneios continentais também mudou. Uma das vagas indiretas à Libertadores que eram garantidas via Brasileirão, transferindo-a para a Copa do Brasil foi tirada pela CBF.



Dessa forma, o Campeonato Brasileiro irá classificar apenas um clube para a fase preliminar da Libertadores do ano que vem (antes, eram duas). Os primeiros colocados estão com o lugar garantido na fase de grupos.





