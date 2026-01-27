Cabine do VARRodrigo Ferreira/CBF
Leia mais: LDU confirma Deyverson, carrasco do Flamengo em final de Libertadores
Leia mais: Ex-Fluminense jogará em clube da Arábia Saudita por empréstimo
Até 2025, os clubes esperavam os estaduais acabarem para contratar novos atletas. Como agora o Campeonato Brasileiro terá as primeiras rodadas de forma simultânea com os estaduais, a mudança foi atendida. A janela de transferências com o exterior está aberta até março.
Além disso, a classificação para os torneios continentais também mudou. Uma das vagas indiretas à Libertadores que eram garantidas via Brasileirão, transferindo-a para a Copa do Brasil foi tirada pela CBF.
Dessa forma, o Campeonato Brasileiro irá classificar apenas um clube para a fase preliminar da Libertadores do ano que vem (antes, eram duas). Os primeiros colocados estão com o lugar garantido na fase de grupos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.