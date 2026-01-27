Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2026 11:56

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está no Rio de Janeiro e já visitou as quadras de algumas escolas de samba da cidade. Em suas redes sociais, a beldade explicou o que veio fazer no Brasil e o motivo de estar envolvida no Carnaval.

fotogaleria

"Vim para cá para trabalhar. Para representar meu país no maior carnaval do mundo (estamos ensaiando com a equipe de palco e técnica), fazer participações na TV e também tirar umas pequenas férias", disse em seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie).

Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é conhecida no seu país como "Barbie Paraguaia". Ela tem mais de 326 mil seguidores no seu perfil oficial do Instagram.