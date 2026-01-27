Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño explica visita ao Rio: 'Vim trabalhar e tirar férias'
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Agora é oficial: Bournemouth anuncia a contratação de Rayan, do Vasco
Jovem promessa do Cruz-Maltino acerta contrato de cinco anos com o clube inglês
Saúl se reapresenta ao Flamengo após cirurgia na Espanha
Jogador espanhol segue planejamento do departamento médico; veja o tempo de recuperação
Ex-Fluminense jogará em clube da Arábia Saudita por empréstimo
Atacante de 24 anos estava no Atlético-MG e foi liberado por estar fora dos planos
Chances de Medina, alvo do Botafogo, permanecer no Estudiantes estão crescendo, diz jornalista
Segundo a imprensa local, o volante vê com bons olhos disputar a Libertadores pela sua equipe atual e não quer que as negociações demorem
Fluminense lamenta morte de Tato, campeão brasileiro e tri carioca
Ex-jogador de 64 anos foi destaque de geração tricolor e também conquistou título no Vasco
