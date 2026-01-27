Desempenho de Biel não agradou ao Atlético-MG, que o liberouPedro Souza / Atlético
Ex-Fluminense jogará em clube da Arábia Saudita por empréstimo
Atacante de 24 anos estava no Atlético-MG e foi liberado por estar fora dos planos
Contrato longo em Portugal
Nova experiência de Biel fora do Brasil
