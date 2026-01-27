Desempenho de Biel não agradou ao Atlético-MG, que o liberou - Pedro Souza / Atlético

Publicado 27/01/2026 10:46

O futuro de Biel será a Arábia Saudita. O atacante revelado pelo Fluminense e que estava no Atlético-MG será emprestado pelo Sporting, de Portugal, ao Al-Shabab.



Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, o jogador de 24 anos foi liberado. Como o clube português também não deseja contar com ele, optou por novo empréstimo, agora ao 14º colocado do Campeonato Saudita. A informação é do jornal português 'A Bola'.



Contrato longo em Portugal



Biel tem vínculo com o Sporting até 2029, após ser comprado no início de 2025 junto ao Bahia. Entretanto, ele entrou em campo apenas sete vezes e iniciou como titular em uma única ocasião pelo time português.



Diante desse cenário, a diretoria optou por liberá-lo para empréstimo ao Atlético-MG. No futebol brasileiro, porém, o atacante marcou um gol e distribuiu duas assistências em 24 partidas, o que o fez perder espaço.



Nova experiência de Biel fora do Brasil



A transferência para o Al-Shabab representa o terceiro clube internacional de Biel. Antes do Sporting, em 2019, o jogador atuou emprestado pelo Fluminense ao STK Samorin, da Eslováquia.





