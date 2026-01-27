Vibração de Carlos Alcaraz - Kena Betancur / AFP

Vibração de Carlos AlcarazKena Betancur / AFP

Publicado 27/01/2026 09:42

Líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz está na semifinal do Australian Open pela primeira vez na carreira. A permanência foi confirmada na manhã desta terça-feira com a vitória por 3 sets a 0 sobre o australiano Alex De Minaur (6º) com parciais de 7/5, 6/2 e 6/1 em pouco mais de 2h18 de confronto na Rod Laver Arena. Na próxima fase, ele encara o alemão Alexander Zverev, que eliminou o americano Learner Tien.



Em busca de seu primeiro Grand Slam australiano, Alcaraz teve um primeiro set bastante disputado. Ele obteve uma quebra logo no início, mas o rival anfitrião deu o troco no quinto game.

A disputa teve mais uma quebra para cada lado e a definição em favor do tenista espanhol veio no 12º game, quando Alex De Minaur não confirmou o seu serviço e o número 1 do ranking fechou o set em 7/5.



Mais focado, Alcaraz voltou à quadra concentrando o jogo no seu saque e na variação de golpes para desgastar o rival. O australiano não conseguiu frear a intensidade do espanhol e sofreu duas quebras com o set sendo definido em 6/2.

O terceiro set mais uma vez teve o controle de Alcaraz, que impôs seu ritmo em quadra, obteve uma quebra no terceiro game e abriu uma vantagem de 3 a 0 colocando mais pressão no adversário



À vontade em quadra, Alcaraz manteve o ritmo, continuou não dando chances de reação a De Minaur, que não confirmou seu serviço no sexto game e complicou ainda mais suas chances. Com a vantagem de 5 a 1, o espanhol teve o saque na mão e fechou a partida em 6/1 se garantindo na semifinal do Australian Open.



Zverev sofre, mas se garante na semi

Em uma batalha que teve 3h13 de duração, o alemão Alexander Zverev superou o americano Learner Tien (29º) na madrugada desta terça-feira por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7/5), 6/1 e 7/6 (7/3) e se garantiu na semifinal da competição australiana.



O atual número 3 do mundo vai disputar uma semifinal pela décima vez levando em conta as suas participações nos quatro principais torneio do circuito internacional.



O primeiro set deu a impressão de que a missão do alemão seria cumprida sem tanta dificuldade. Após abrir uma vantagem de 5 a 2, ele só administrou o ritmo do duelo para fechar em 6/3. Já na segunda parcial, que teve pouco mais de uma hora de duração, o histórico foi bem diferente. Zverev viu os erros não forçados subirem de 4 para 12 e a disputa ficou acirrada com a definição indo para o tiebreak e Learner Tien empatando o confronto.



A igualdade deixou Zverev em sinal de alerta. No terceiro set, ele teve o domínio total e fechou a disputa em 6/1. O equilíbrio voltou a marcar a quarta parcial. A partida foi novamente para o tiebreak mas o alemão levou a melhor. Ele abriu seis pontos de vantagem e encerrou o duelo com um 7/3 se garantindo na semi.