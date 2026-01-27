Vibração de Carlos AlcarazKena Betancur / AFP
Em busca de seu primeiro Grand Slam australiano, Alcaraz teve um primeiro set bastante disputado. Ele obteve uma quebra logo no início, mas o rival anfitrião deu o troco no quinto game.
Mais focado, Alcaraz voltou à quadra concentrando o jogo no seu saque e na variação de golpes para desgastar o rival. O australiano não conseguiu frear a intensidade do espanhol e sofreu duas quebras com o set sendo definido em 6/2.
À vontade em quadra, Alcaraz manteve o ritmo, continuou não dando chances de reação a De Minaur, que não confirmou seu serviço no sexto game e complicou ainda mais suas chances. Com a vantagem de 5 a 1, o espanhol teve o saque na mão e fechou a partida em 6/1 se garantindo na semifinal do Australian Open.
Zverev sofre, mas se garante na semi
O atual número 3 do mundo vai disputar uma semifinal pela décima vez levando em conta as suas participações nos quatro principais torneio do circuito internacional.
O primeiro set deu a impressão de que a missão do alemão seria cumprida sem tanta dificuldade. Após abrir uma vantagem de 5 a 2, ele só administrou o ritmo do duelo para fechar em 6/3. Já na segunda parcial, que teve pouco mais de uma hora de duração, o histórico foi bem diferente. Zverev viu os erros não forçados subirem de 4 para 12 e a disputa ficou acirrada com a definição indo para o tiebreak e Learner Tien empatando o confronto.
A igualdade deixou Zverev em sinal de alerta. No terceiro set, ele teve o domínio total e fechou a disputa em 6/1. O equilíbrio voltou a marcar a quarta parcial. A partida foi novamente para o tiebreak mas o alemão levou a melhor. Ele abriu seis pontos de vantagem e encerrou o duelo com um 7/3 se garantindo na semi.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.