Deyverson acertou com a LDU para 2026 - Divulgação

Deyverson acertou com a LDU para 2026Divulgação

Publicado 27/01/2026 12:31

A LDU confirmou a contratação de Deyverson como novo reforço para 2026. O atacante de 34 anos acertou a rescisão contratual com o Fortaleza no dia 23 e chega ao clube equatoriano sem custos de transferência.



Deyverson defendia o clube cearense desde 2025 e acabou rebaixado no Brasileirão. Antes, estava no Atlético-MG, onde também não se destacou.



Seu período mais relevante da carreira foi com a camisa do Palmeiras. Entre 2017 e 2021, Deyverson disputou 140 partidas e marcou 30 gols, incluindo o que garantiu o título sobre o Flamengo na Libertadores de 2021, na prorrogação.



Já a LDU será o 11º clube da carreira de Deyverson. O atacante também atuou por Mangaratibense, Belenenses, Colônia, Levante, Getafe, Alavés e Cuiabá.





