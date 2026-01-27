Bruno Guimarães e Joelinton em ação durante jogo do NewcastlePaul Ellis / AFP
Brasileiros viram problema no Newcastle para encarar o PSG, pela Liga dos Campeões
Joelinton é desfalque certo, e Bruno Guimarães também pode ficar fora; entenda
Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despede do Fluminense: 'Muito grato'
Aos 18 anos, meio-campista assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Dupla do Tottenham se envolve em acidente a caminho de jogo da Liga dos Campeões
Kolo Muani e Odobert passaram por susto no trânsito, mas estão liberados para enfrentar o Frankfurt
Flamengo tem interesse em jovem volante do Grêmio
Bernardo Zortéa tem contrato até o fim de 2027
Vasco anuncia contratação de Hinestroza, terceiro reforço para 2026
Atacante assinou vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2029
Ex-Botafogo, zagueiro é anunciado como reforço de clube da Série B
Jogador chega ao Sport sem custos, após ficar livre no mercado
