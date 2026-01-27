Sampaio Corrêa venceu o Maricá por 1 a 0 e deu uma ajuda ao Flamengo no Carioca - Urbano Erbiste/FERJ

Sampaio Corrêa venceu o Maricá por 1 a 0 e deu uma ajuda ao Flamengo no CariocaUrbano Erbiste/FERJ

Publicado 27/01/2026 19:25

Rio - O Flamengo segue com chances de classificação para as quartas de final do Carioca. O Sampaio Corrêa venceu o Maricá por 1 a 0, nesta terça-feira (27), no Estádio João Saldanha, pela quarta rodada da Taça Guanabara, e manteve o Rubro-Negro vivo na competição. Gabriel Agú marcou o único gol da partida.

No primeiro jogo após a demissão do técnico Alfredo Sampaio, o Sampaio Corrêa conquistou a sua segunda vitória no Carioca e deixou a lanterna do Grupo A. O Galinho soma seis pontos e deixou a lanterna nas mãos da Portuguesa, com quatro pontos. A Lusa, aliás, contratou o próprio Alfredo Sampaio nesta terça.

Por outro lado, o Maricá se complicou no Carioca. No segundo ano na elite, o Tsunami soma apenas três pontos e ocupa a lanterna do Grupo B, com a pior pontuação na classificação geral. Com dois jogos pela frente, ainda pode terminar na frente do Flamengo, que está na penúltima colocação da chave, com quatro.

Os resultados da rodada favoreceram o Flamengo . Madureira, Boavista e Maricá perderam, enquanto o Nova Iguaçu empatou. O Rubro-Negro tem apenas mais uma partida, contra o Sampaio Corrêa, no dia 7, e só pode chegar até sete pontos, enquanto os rivais ainda disputarão mais duas partidas.

Após vencer o Maricá, o Sampaio Corrêa tem clássico contra o Boavista, na sexta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Saquarema, e pode ajudar o Flamengo mais uma vez. No mesmo dia, o Nova Iguaçu recebe o Bangu, às 21h30, no Jânio Moraes. Por fim, o Tsunami recebe o Volta Redonda, na segunda (2), às 17h, no João Saldanha, enquanto o Madureira encara o Vasco, às 20h, em São Januário.