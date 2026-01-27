Tiago Volpi acertou com o BragantinoAri Ferreira/ Bragantino
Bragantino anuncia a contratação de ex-goleiro do Fluminense
Jogador, de 35 anos, assinou até o fim de 2026
Filipe Luís fará mudanças no Flamengo para a estreia no Brasileirão
Rubro-Negro terá o São Paulo pela frente nesta quarta-feira (28), no Morumbis
Ex-Vasco, Douglas Luiz acerta volta a clube inglês em que viveu melhor fase
Volante, de 27 anos, pertence a Juventus
Brasil deve fazer amistoso contra Panamá antes da Copa do Mundo, no Maracanã
CBF tem negociações avançadas para a realização da partida, em maio
Santos insiste na contratação de Michael, do Flamengo
Negociação está travada por pendência financeira entre o atacante e o Rubro-Negro
Antigo sonho do Fluminense, Rony fica perto de acerto com o Santos
Atacante, de 30 anos, fez história no Palmeiras
