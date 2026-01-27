Tiago Volpi acertou com o BragantinoAri Ferreira/ Bragantino

Rio - O goleiro Tiago Volpi, de 35 anos, está de clube novo. O Bragantino anunciou a contratação do jogador para a temporada de 2026. Ele assinou contrato com o clube paulista até o fim da temporada. Em sua chegada, o arqueiro elogiou a nova equipe.
"O Red Bull Bragantino vem crescendo muito nos últimos anos. Isso vem despertando o interesse nos jogadores, gerando comentários no cenário nacional. Quando surgiu a oportunidade de vir para cá, sabendo do trabalho que é feito aqui, da estrutura oferecida, não tive dúvida de que esse era o caminho a ser escolhido. Estou muito feliz com essa chegada", disse em entrevista ao site oficial do Bragantino.
Na temporada passada, Tiago Volpi atuou pelo Grêmio. O goleiro teve altos e baixos e não conquistou os torcedores do clube gaúcho. Em 2026, ele chegou a entrar em campo pelo Tricolor dos Pampas em uma partida. No total, foram 50 jogos.
Revelado pelo Fluminense, o goleiro jamais atuou profissionalmente pelo clube carioca. Volpi teve passagens por Figueirense, Quétaro, do México, e defendeu o São Paulo por quatro temporadas, alternando bons e maus momentos no Morumbi.