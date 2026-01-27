Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira, na Granja Comary - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira, na Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/01/2026 18:07

Rio - O Brasil deve fazer um amistoso contra Panamá antes da Copa do Mundo. A CBF tem negociações avançadas para a realização da partida, provavelmente no dia 31 de maio, no Maracanã. A previsão é que os atletas convocados embarquem logo na sequência para a disputa do torneio internacional. As informações são do site 'ge'.

Para que o jogo aconteça no Rio de Janeiro, a entidade trabalha para alterar a data de Flamengo e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado justamente para o dia 31 de maio.

Antes, a Seleção entrará em campo em março, contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, diante de Marrocos. Pelo Grupo C, a Amarelinha também enfrentará o Haiti, dia 19, e a Escócia, dia 24.