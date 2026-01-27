Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira, na Granja ComaryRafael Ribeiro / CBF
Brasil deve fazer amistoso contra Panamá antes da Copa do Mundo, no Maracanã
CBF tem negociações avançadas para a realização da partida, em maio
Guardiola cobra melhora coletiva do City e minimiza seca de gols de Haaland
Técnico afirma que jejum do atacante é reflexo do desempenho da equipe antes do duelo com o Galatasaray, pela Liga dos Campeões
Fluminense terá força máxima na estreia no Campeonato Brasileiro
Tricolor enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira (28), no Maracanã
Brasileiros viram problema no Newcastle para encarar o PSG, pela Liga dos Campeões
Joelinton é desfalque certo, e Bruno Guimarães também pode ficar fora; entenda
Reforço do Botafogo, Wallace Davi se despede do Fluminense: 'Muito grato'
Aos 18 anos, meio-campista assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Dupla do Tottenham se envolve em acidente a caminho de jogo da Liga dos Campeões
Kolo Muani e Odobert passaram por susto no trânsito, mas estão liberados para enfrentar o Frankfurt
Flamengo tem interesse em jovem volante do Grêmio
Bernardo Zortéa tem contrato até o fim de 2027
