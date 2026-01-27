Rony pode deixar o Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 27/01/2026 17:50

Rio - O atacante Rony, de 30 anos, está perto de voltar ao futebol paulista. De acordo com informações do portal "GE", o Atlético-MG encaminhou a venda do jogador para o Santos. A operação é em definitivo e o jogador deverá assinar contrato de três temporadas. Ele é aguardado na Vila para exames nesta quinta-feira.

O Peixe vai pagar algo em torno de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões), mais bônus previstos em um contrato previamente alinhado de três anos com o jogador. O Corinthians também tinha interesse em Rony.

Rony chegou ao Atlético-MG na temporada passada e não conseguiu se destacar. Ele entrou em campo em 65 jogos, anotou 14 gols e deu seis assistências com a camisa do clube de Belo Horizonte.

O atacante fez história pelo Palmeiras, tendo atuado pelo clube paulista de 2020 até o começo do ano passado. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Verdão na Libertadores com 23 gols. No total, ele conquistou quatro Campeonatos Paulistas, duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Além de Atlético-MG e Palmeiras, Rony também passou por Remo, Cruzeiro, Náutico e Athletico-PR. O atacante teve uma passagem pelo futebol japonês, onde defendeu o Albirex Nigata.