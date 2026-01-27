Rony pode deixar o Atlético-MG Pedro Souza / Atlético
Antigo sonho do Fluminense, Rony fica perto de acerto com o Santos
Atacante, de 30 anos, fez história no Palmeiras
Flamengo chega a acordo sobre o prazo de pagamento por Paquetá, mas tenta resolver último impasse
Valor da parcela de 2026 é o último obstáculo da negociação
Bap veta parcelamento e venda de Wallace Yan ao Bragantino fica travada
Atacante, de 20 anos, pode render R$ 62,50 milhões ao Flamengo
Cria do Fluminense acerta com time mineiro e disputará a Série D do Brasileiro
Atacante foi anunciado como reforço do Uberlândia para esta temporada
CBF cria projeto inédito para profissionalizar a arbitragem do futebol brasileiro
Programa prevê remuneração fixa e avaliação por desempenho, com início previsto ainda em 2026
Ex-atacante do Fluminense, Keno é anunciado pelo Coritiba
Jogador, de 36 anos, foi emprestado até o fim de 2026
