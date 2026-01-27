Foto: Igor Cysneiros/Sport Club do RecifeMarcelo Benevenuto é o novo reforço do Sport

O Sport anunciou nesta terça-feira (27) a contratação de Marcelo Benevenuto, jogador que teve passagem pelo Botafogo. O zagueiro de 30 anos chegou à equipe pernambucana sem custos, após rescindir contrato com o Fortaleza, e assinou vínculo de um ano.
O defensor já vinha treinando com o elenco nos últimos dias, realizou exames médicos e físicos e cumpriu o protocolo até ser oficializado. Benevenuto é o nono reforço do Sport na temporada. Recentemente, o clube anunciou Halls, Davi Gabriel, Zé Gabriel, Max, Yago Felipe, Carlos de Peña, Clayson e Marlon Douglas.

Marcelo Benevenuto chega para disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. A estreia pode ocorrer já nas primeiras rodadas do Estadual.
Pelo Botafogo, Benevenuto atuou de 2016 a 2021, quando foi negociado com o Fortaleza. Ele conquistou o Campeonato Carioca de 2018 pelo Glorioso. Ao todo, disputou 141 partidas, marcou seis gols e distribuiu três assistências.

No início de 2025, o zagueiro foi emprestado ao Criciúma para disputar a Série B e a Copa do Brasil. Na temporada, atuou em 17 jogos, 13 como titular. Benevenuto deixou o Fortaleza após conquistar uma Copa do Nordeste e três Campeonatos Cearenses.