John Textor e Almada nos tempos de LyonDivulgação / Lyon

Publicado 27/01/2026 13:20

Rio - A reputação de John Textor não está ruim somente entre os torcedores do Botafogo. A "Bad Gones", uma das principais organizadas do Lyon, clube da França, realizou uma manifestação contra o norte-americano, que foi presidente do clube de 2023 até o ano passado.

"Mesmo com o trabalho da atual diretoria para recolocar o clube nos trilhos, a ideia de ver aquele que quase afundou o nosso clube vir desfilar aqui é insuportável. John Textor e a Eagle devem permanecer o mais longe possível do nosso clube. Caso ele esteja presente, é dever e honra de cada acionista deixar claro que o lugar dele não é, e nunca foi, aqui", disse a nota oficial.

A ação ocorre porque John Textor, que continua como acionista do Lyon, pode comparecer a Assembleia Geral do clube, que irá ocorrer nesta quarta-feira. Os torcedores são contra a presença do norte-americano.

Em 2025, o Lyon esteve próximo de um rebaixamento administrativo, por conta de problemas financeiros, mas a punição foi anulada pela Federação Francesa de Futebol (FFF). Posteriormente, Textor renunciou ao comando do clube francês e nomeou o alemão Michael Gerlinger como CEO, e a sul-coreana naturalizada americana Michele Kang, que já havia comprado o time feminino do Lyon em 2023, para a presidência.