Expectativa é por uma grande luta entre os astros Holloway e Do Bronx - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 01/02/2026 09:00

Agendado para o UFC 326, no dia 7 de março, em Las Vegas (EUA), o confronto entre Charles do Bronx e Max Holloway já desponta como um dos embates mais aguardados do início da temporada. Válida pelo cinturão simbólico "BMF", a luta entre dois dos atletas mais empolgantes do plantel ganhou ainda mais apelo após declarações recentes do brasileiro, que indicam um duelo potencialmente explosivo em pé.



Em entrevista ao site "CasinoBeats", Charles do Bronx deixou claro que não pretende fugir do estilo agressivo que consagrou Max Holloway ao longo da carreira. O paulista garantiu que, caso o havaiano o convide para a tradicional troca franca no centro do octógono, estará disposto a aceitar o desafio, mesmo tendo no jogo de chão sua principal credencial técnica.



“Eu vou ser bem honesto, muitas pessoas pensaram que era trash talk ou uma piada, mas não era. Eu sou um lutador de MMA, um lutador completo. Se for hora de trocar, eu vou trocar. Se for hora de levar para o chão, eu vou fazer isso. A luta começa em pé, e eu confio no meu Boxe, no meu Muay Thai. Se ele me chamar, eu vou parar bem na frente dele. Vamos ver quem tem mais poder de fogo. Eu estou pronto”, afirmou Charles.



Apesar da confiança demonstrada por Charles do Bronx na luta em pé, o próprio Max Holloway já sinalizou que o combate pode tomar outro rumo. Em vídeo publicado recentemente em seu canal no YouTube, o ex-campeão dos penas sugeriu que poderia buscar a vitória justamente no terreno mais perigoso do brasileiro: o Jiu-Jitsu, como forma de simbolizar o espírito do cinturão "BMF".