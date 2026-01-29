Dudu Dantas e Fabrício Xavier estarão no debate na próxima segunda-feira (2) na OAB(Foto: Marcos Castro)
Discussão sobre a regulamentação das artes marciais acontece na próxima segunda-feira (2), na OAB do Rio
O encontro acontece em meio ao impasse do Projeto de Lei 3649/20, que voltou a travar no Congresso após um pedido de vistoria feito por mais de 50 deputados federais
Poatan no peso-pesado? Campeão fala sobre próximos passos no UFC; veja
Sem lutar desde outubro, Alex Poatan deixou claro que está treinando e se vê pronto para retornar ao octógono em breve
Triunfo no UFC 324 rende 'salto' para Jean Silva, que entra no Top 6 do ranking peso-pena
Brasileiro derrotou Arnold Allen no último fim de semana e assumiu a sexta posição no ranking dos penas do Ultimate; veja
Pela primeira vez em Sevilla, ISBJJA organiza Campeonato de España de Jiu-Jitsu em março
Válido pela primeira etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2026, Campeonato de España tem inscrições abertas em www.isbjja.com
Copa Open de Artes Marciais Chinesas acontece no dia 1º de fevereiro, em São Paulo
Evento no Ginásio Mané Garrincha, no Ibirapuera, reúne cerca de 800 atletas e terá entrada gratuita; confira
Arar comemora êxito do 4º curso de primeiros socorros e destaca: ‘O esporte também salva vidas’
O espaço ficou lotado, reunindo profissionais do esporte, praticantes de artes marciais e membros da comunidade em um dia inteiro de aprendizado
