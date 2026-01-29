Alex Poatan prestigiou a estreia no UFC no Paramount+ (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista recente ao canal "The Schmo", o campeão revelou que também aguarda um posicionamento do UFC antes de tomar qualquer decisão. Segundo Poatan, não há confirmação sobre adversário nem sobre a divisão em que irá competir, mas o atleta deixou claro que já retomou a rotina de treinos e se sente pronto fisicamente para voltar ao octógono, independentemente do cenário definido pela companhia.
“É a pergunta que eu também gostaria de fazer (com quem vou lutar?). Não sei, não dá para saber. Como vocês sabem, eu gosto de lutar, eu quero lutar… Eu estou pronto, estou voltando aos treinos e estou me sentindo muito bem, mas para mim não importa (a divisão de peso). Eu quero lutar, em qualquer peso”, afirmou Alex Poatan.
A indefinição passa diretamente pela escolha da categoria. Caso a subida para os pesos pesados se concretize, Poatan já deixou claro em outras ocasiões que Jon Jones é o nome que mais desperta interesse. Além disso, Tom Aspinall aparece como alternativa imediata, por ser o atual campeão linear da divisão, enquanto Cyril Gane também surge como opção viável, especialmente diante das incertezas sobre quando Aspinall poderá retornar após sofre uma lesão no olho.
Se optar por permanecer nos meio-pesados, o brasileiro ainda conta com um leque amplo de possíveis desafiantes. Carlos Ulberg surge como candidato natural após embalar uma sequência expressiva de vitórias e ganhar força no ranking da categoria. Outro nome que começa a ser especulado é o de Khamzat Chimaev, que pode deixar os médios, onde é o atual campeão, para protagonizar uma superluta de grande apelo esportivo e comercial.
Enquanto o UFC não bate o martelo, Alex Poatan mantém a postura de disponibilidade total. Campeão em duas categorias e um dos principais ativos da organização, o brasileiro aguarda a definição do próximo desafio, seja para defender novamente o cinturão dos meio-pesados ou para buscar um feito inédito ao se aventurar entre os gigantes da divisão mais pesada do MMA.
