Alex Poatan prestigiou a estreia no UFC no Paramount+ - (Foto: Reprodução/Instagram)

Alex Poatan prestigiou a estreia no UFC no Paramount+ (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 29/01/2026 10:00

Alex Poatan segue sem definição sobre os próximos rumos da carreira no UFC. Após nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, em outubro, e recuperar o cinturão dos meio-pesados, o brasileiro passou a ser associado a um possível movimento histórico: a tentativa de conquistar um terceiro título, agora na divisão dos pesos pesados. Apesar do desejo manifestado, a mudança de categoria ainda não foi oficializada pela organização.



Em entrevista recente ao canal "The Schmo", o campeão revelou que também aguarda um posicionamento do UFC antes de tomar qualquer decisão. Segundo Poatan, não há confirmação sobre adversário nem sobre a divisão em que irá competir, mas o atleta deixou claro que já retomou a rotina de treinos e se sente pronto fisicamente para voltar ao octógono, independentemente do cenário definido pela companhia.



“É a pergunta que eu também gostaria de fazer (com quem vou lutar?). Não sei, não dá para saber. Como vocês sabem, eu gosto de lutar, eu quero lutar… Eu estou pronto, estou voltando aos treinos e estou me sentindo muito bem, mas para mim não importa (a divisão de peso). Eu quero lutar, em qualquer peso”, afirmou Alex Poatan.



A indefinição passa diretamente pela escolha da categoria. Caso a subida para os pesos pesados se concretize, Poatan já deixou claro em outras ocasiões que Jon Jones é o nome que mais desperta interesse. Além disso, Tom Aspinall aparece como alternativa imediata, por ser o atual campeão linear da divisão, enquanto Cyril Gane também surge como opção viável, especialmente diante das incertezas sobre quando Aspinall poderá retornar após sofre uma lesão no olho.