Bernardo deu cinco dicas que se aplicam às artes marciais e ao adestramento (Foto: Reprodução)

Publicado 26/01/2026 10:00 | Atualizado 28/01/2026 11:37

Quem vive o mundo das lutas sabe: energia só vira virtude quando existe controle. Essa mesma regra vale fora dos tatames, ringues e cages, especialmente na convivência com cães - sendo os de grande porte comum entre atletas e praticantes de artes marciais. Segundo o adestrador Bernardo Repsold, comportamento equilibrado não é sorte, é construção - feita com rotina, consistência, responsabilidade e necessidades bem atendidas desde o início.



"Pegar um cachorro pela primeira vez (ou adotar um novo cão) é uma experiência incrível, mas também vem com desafios. Muitos problemas de comportamento que aparecem nas primeiras semanas, como xixi fora do lugar, destruição, latidos e ansiedade, não acontecem 'do nada'. Na maioria das vezes, eles são consequência de falta de rotina e de necessidades básicas não atendidas", explica Bernardo.



Comum entre lutadores, especialmente de Jiu-Jitsu, o pitbull é um grande exemplo de raça ainda "discriminada", mas que com foco direcionado demonstra educação, carinho, além de resistência física e alta performance.



Assim como no Jiu-Jitsu, isso não quer dizer que o esporte seja violento e nem tão pouco o animal, embora seja de forte pegada, tanto no esporte como o próprio cão, o que verdadeiramente importa é quem os ensina, ou seja: professor e o adestrador / proprietário do cão.