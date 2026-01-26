Bernardo deu cinco dicas que se aplicam às artes marciais e ao adestramento (Foto: Reprodução)
"Pegar um cachorro pela primeira vez (ou adotar um novo cão) é uma experiência incrível, mas também vem com desafios. Muitos problemas de comportamento que aparecem nas primeiras semanas, como xixi fora do lugar, destruição, latidos e ansiedade, não acontecem 'do nada'. Na maioria das vezes, eles são consequência de falta de rotina e de necessidades básicas não atendidas", explica Bernardo.
Comum entre lutadores, especialmente de Jiu-Jitsu, o pitbull é um grande exemplo de raça ainda "discriminada", mas que com foco direcionado demonstra educação, carinho, além de resistência física e alta performance.
Assim como no Jiu-Jitsu, isso não quer dizer que o esporte seja violento e nem tão pouco o animal, embora seja de forte pegada, tanto no esporte como o próprio cão, o que verdadeiramente importa é quem os ensina, ou seja: professor e o adestrador / proprietário do cão.
A seguir, veja as 5 dicas mais importantes para educar o seu cachorro:
1- Rotina bem definida desde o primeiro dia
Assim como um camp de treino traz previsibilidade ao atleta, a rotina traz segurança ao cão. Horários definidos para comer, passear, brincar e descansar reduzem ansiedade e ajudam o animal a entender o que se espera dele dentro de casa. “A rotina é a base do equilíbrio emocional do cachorro”, explica Bernardo. Sem ela, o cão tende a ficar mais agitado e inseguro.
2- Alimentação regrada e com horários fixos
A comida vai muito além de matar a fome. Com horários fixos, é possível controlar a ansiedade, criar vínculo com o tutor e até facilitar o treino de xixi e cocô. Um intestino regulado gera previsibilidade - e previsibilidade gera calma. Na prática, é o mesmo princípio da dieta de um lutador: não é só nutrição, é disciplina aplicada.
3- Energia física gasta cedo evita problemas depois
Um cão - especialmente de grande porte - que não gasta energia tende a criar seus próprios “treinos” dentro de casa: destruição, latidos excessivos e hiperatividade. Bernardo recomenda passeios de 30 a 40 minutos, preferencialmente pela manhã. “Começar o dia com o corpo e a mente mais relaxados faz toda a diferença”, afirma.
4- Energia mental também precisa ser trabalhada
Morder e roer não são comportamentos ruins - são necessidades naturais. Quando não são direcionadas, viram destruição. Mordedores naturais, ossos apropriados, chifres e brinquedos resistentes ajudam a canalizar essa energia. “Isso acalma o cão e reduz muito a ansiedade”, explica o adestrador. É o equivalente ao treino técnico: não basta cansar o corpo, a mente também precisa trabalhar.
5- Socialização e obediência constroem respeito
Nos primeiros meses de vida, o cão passa por uma fase decisiva de aprendizado chamada imprinting. É nesse período que ele precisa conhecer pessoas, ambientes, sons e outros cães. A falta desse processo costuma gerar medo e reatividade no futuro. Além disso, comandos básicos como “senta”, “fica” e “aqui” melhoram a comunicação e fortalecem o vínculo. “Obediência não é dominar o cão, é criar clareza, respeito e confiança”, reforça Bernardo.
