Jean Silva assumiu a sexta posição no ranking peso-pena do Ultimate - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 28/01/2026 10:00

A atualização do ranking do UFC, divulgada nesta terça-feira (27), refletiu diretamente os impactos do UFC 324, realizado no último sábado (24), em Las Vegas (EUA). Um dos maiores destaques foi Jean Silva, que conquistou o resultado mais expressivo de sua trajetória na organização ao vencer Arnold Allen por decisão unânime. O triunfo não apenas representou a recuperação após a primeira derrota no octógono, como também consolidou o brasileiro entre os principais nomes da divisão peso-pena.



Antes do evento, o atleta da equipe Fighting Nerds ocupava a décima colocação no ranking peso-pena. Com a vitória sobre um adversário ranqueado acima, Jean Silva ganhou quatro posições e saltou para o sexto lugar, passando a integrar definitivamente o grupo de elite da categoria. A movimentação o coloca diretamente na rota por uma futura disputa de cinturão, ao lado de nomes como Aljamain Sterling, Lerone Murphy, Movsar Evloev e Yair Rodriguez. Já Arnold Allen, derrotado no confronto, caiu do sexto para o sétimo posto.



Outro nome brasileiro que saiu fortalecido do UFC 324 foi Natália Silva. Invicta na organização, a peso-mosca superou a ex-campeã Rose Namajunas e deu mais um passo rumo à disputa de título. Com o resultado, a mineira subiu da terceira para a segunda posição no ranking até 57kg, ficando ainda mais próxima de um eventual confronto contra a campeã Valentina Shevchenko. Rose, por sua vez, perdeu uma colocação e agora aparece como a número sete da divisão.



Na luta principal do UFC 324, Justin Gaethje confirmou seu protagonismo histórico na divisão dos leves. Ao derrotar Paddy Pimblett por decisão unânime, o veterano conquistou o cinturão interino da categoria pela segunda vez na carreira. Com isso, Gaethje deixou a quarta colocação e passou a dividir o topo do ranking com Ilia Topuria, campeão linear. A mudança empurrou Arman Tsarukyan, Charles do Bronx e Max Holloway para as posições seguintes, enquanto Pimblett, mesmo com a primeira derrota no UFC, manteve-se no quinto lugar.