Jean Silva assumiu a sexta posição no ranking peso-pena do Ultimate (Foto: Reprodução/UFC)
Antes do evento, o atleta da equipe Fighting Nerds ocupava a décima colocação no ranking peso-pena. Com a vitória sobre um adversário ranqueado acima, Jean Silva ganhou quatro posições e saltou para o sexto lugar, passando a integrar definitivamente o grupo de elite da categoria. A movimentação o coloca diretamente na rota por uma futura disputa de cinturão, ao lado de nomes como Aljamain Sterling, Lerone Murphy, Movsar Evloev e Yair Rodriguez. Já Arnold Allen, derrotado no confronto, caiu do sexto para o sétimo posto.
Outro nome brasileiro que saiu fortalecido do UFC 324 foi Natália Silva. Invicta na organização, a peso-mosca superou a ex-campeã Rose Namajunas e deu mais um passo rumo à disputa de título. Com o resultado, a mineira subiu da terceira para a segunda posição no ranking até 57kg, ficando ainda mais próxima de um eventual confronto contra a campeã Valentina Shevchenko. Rose, por sua vez, perdeu uma colocação e agora aparece como a número sete da divisão.
Na luta principal do UFC 324, Justin Gaethje confirmou seu protagonismo histórico na divisão dos leves. Ao derrotar Paddy Pimblett por decisão unânime, o veterano conquistou o cinturão interino da categoria pela segunda vez na carreira. Com isso, Gaethje deixou a quarta colocação e passou a dividir o topo do ranking com Ilia Topuria, campeão linear. A mudança empurrou Arman Tsarukyan, Charles do Bronx e Max Holloway para as posições seguintes, enquanto Pimblett, mesmo com a primeira derrota no UFC, manteve-se no quinto lugar.
Derrota traz consequências para Deiveson Figueiredo
Já no peso-galo, Deiveson Figueiredo viveu uma noite difícil. Além de falhar na pesagem, o ex-campeão peso-mosca foi derrotado por Umar Nurmagomedov por decisão unânime. O revés custou caro no ranking, com o brasileiro caindo do sexto para o sétimo posto da categoria. O russo, por outro lado, manteve-se firme como número dois da divisão.
As mudanças no ranking após o UFC 324 reforçam o impacto imediato de grandes vitórias em cards numerados e reposicionam diversos atletas em suas respectivas corridas pelo título. No caso de Jean Silva e Natália Silva, os resultados colocam ambos em situação estratégica dentro de divisões altamente competitivas, com o caminho para disputas de cinturão cada vez mais claro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.