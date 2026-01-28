Marcelo Arar destacou um ano de 2026 com ainda mais cursos voltados para a população carioca - (Foto: Divulgação)

Marcelo Arar destacou um ano de 2026 com ainda mais cursos voltados para a população carioca(Foto: Divulgação)

Publicado 28/01/2026 07:00 | Atualizado 28/01/2026 14:45

No último fim de semana, o Clube Municipal da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu a quarta turma do curso oficial e gratuito de primeiros socorros, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a Defesa Civil e o Sindilutas. O espaço ficou lotado, reunindo profissionais do esporte, praticantes de artes marciais e membros da comunidade em um dia inteiro de aprendizado e preparação voltado à preservação de vidas.

A iniciativa conta com o apoio do prefeito Eduardo Paes, do secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder, e do deputado federal Pedro Paulo, grandes incentivadores do projeto. O curso tem como objetivo capacitar pessoas para agir corretamente em situações de emergência, reforçando o papel do esporte como ferramenta de cidadania e responsabilidade social.

Além do impacto direto na formação da população, o curso ganhou ainda mais relevância ao se tornar requisito obrigatório para a obtenção da faixa-preta de Jiu-Jitsu na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

Presente no evento, o subsecretário municipal de Esportes, Marcelo Arar, destacou a importância da ação. Ao lado de Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas, Arar projetou a ampliação do programa para 2026.

“Aqui no Clube Municipal, na Tijuca, para a quarta turma do curso oficial de primeiros socorros da Secretaria de Esporte com a Defesa Civil da Prefeitura do Rio. O esporte também salva vidas. Lembrando que em 2026, a Secretaria vai promover vários outros cursos de capacitação que são de extrema importância e relevância para o povo carioca e para a cidade do Rio de Janeiro”, afirmou.