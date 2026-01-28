Marcelo Arar destacou um ano de 2026 com ainda mais cursos voltados para a população carioca(Foto: Divulgação)
Arar comemora êxito do 4º curso de primeiros socorros e destaca: ‘O esporte também salva vidas’
O espaço ficou lotado, reunindo profissionais do esporte, praticantes de artes marciais e membros da comunidade em um dia inteiro de aprendizado
Triunfo no UFC 324 rende 'salto' para Jean Silva, que entra no Top 6 do ranking peso-pena
Brasileiro derrotou Arnold Allen no último fim de semana e assumiu a sexta posição no ranking dos penas do Ultimate; veja
Pela primeira vez em Sevilla, ISBJJA organiza Campeonato de España de Jiu-Jitsu em março
Válido pela primeira etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2026, Campeonato de España tem inscrições abertas em www.isbjja.com
Copa Open de Artes Marciais Chinesas acontece no dia 1º de fevereiro, em São Paulo
Evento no Ginásio Mané Garrincha, no Ibirapuera, reúne cerca de 800 atletas e terá entrada gratuita; confira
Brasileira cobra disputa de cinturão após vitória no UFC 324: 'Espero que me valorizem'
Com a vitória sobre Rose Namajunas, brasileira Natália Silva manteve sua invencibilidade no UFC, agora com oito triunfos
Grappling & Jiu-Jitsu Rio Festival começa nesta sexta (30), no Parque Olímpico
Evento reúne AJP Tour e ADXC Selection Series, e reserva 600 vagas para competidores de projetos sociais do Rio de Janeiro
