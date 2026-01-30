Em alta, Jean Silva soma seis vitórias e apenas um revés no UFC(Foto: Reprodução/Instagram)
Com o triunfo, Jean Silva subiu para a sexta colocação no ranking da categoria e passou a se colocar publicamente como candidato a uma disputa de cinturão. Em entrevista ao canal do "UFC Brasil", o brasileiro deixou claro que, além do desempenho dentro do octógono, enxerga no entretenimento e na capacidade de promover grandes eventos um diferencial relevante na definição do próximo desafiante ao título.
Ao contextualizar seu discurso, o "Lord" destacou que o MMA atual vai além do aspecto competitivo e envolve diretamente a construção de narrativas e o interesse do público. Na visão do atleta, esse conjunto de fatores o coloca em posição privilegiada em relação a outros nomes do topo da divisão.
“Não tem outra opção (para o title shot). Se colocar qualquer outro nome aí, quem vai vender mais do que eu? Quem vai saber fazer, promover um evento? A gente não está falando de uma casa de lutas, do PRIDE que, na época, era só luta. Não. Isso aqui é promoção de show. É entretenimento, desde a entrada, a forma de se vestir. Tem que saber fazer, esse é o jogo. Não aprendi do nada. Venho trabalhando com meus empresários, treinadores. Tudo é ensaiado e planejado. Só a loucura que é minha mesmo. Só estou querendo dizer que sou o próximo campeão”, projetou Jean Silva.
O cenário da categoria pode favorecer uma narrativa ainda mais forte para Jean Silva. Caso seja escalado como próximo desafiante, ele pode reencontrar justamente Diego Lopes, único atleta a vencê-lo no UFC até aqui. O manauara radicado no México disputa o cinturão contra Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 325, neste sábado (31), na Austrália. Uma eventual vitória de Diego abriria espaço para uma revanche carregada de rivalidade e apelo midiático.
Apesar do momento positivo, Jean Silva ainda enfrenta concorrência significativa do ponto de vista esportivo. Movsar Evloev e Lerone Murphy seguem invictos no UFC e ocupam posições superiores no ranking, enquanto ex-campeões como Yair Rodriguez e Aljamain Sterling também aparecem à frente na hierarquia da divisão. Diante desse contexto, a definição do próximo desafiante ao cinturão dos penas deve equilibrar mérito esportivo, momento e potencial de promoção - fatores que mantêm o futuro de Jean em aberto na corrida pelo título.
