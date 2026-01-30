Em alta, Jean Silva soma seis vitórias e apenas um revés no UFC - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 30/01/2026 09:00

A atuação de Jean Silva no UFC 324 marcou um ponto de virada em sua trajetória na organização. Depois de sofrer a primeira derrota no Ultimate diante de Diego Lopes, em setembro do ano passado, o atleta da Fighting Nerds respondeu em alto nível ao superar Arnold Allen por decisão unânime no último sábado (24), em Las Vegas (EUA). O resultado não apenas o recolocou no caminho das vitórias, como também reacendeu suas ambições na disputada divisão dos pesos-penas.



Com o triunfo, Jean Silva subiu para a sexta colocação no ranking da categoria e passou a se colocar publicamente como candidato a uma disputa de cinturão. Em entrevista ao canal do "UFC Brasil", o brasileiro deixou claro que, além do desempenho dentro do octógono, enxerga no entretenimento e na capacidade de promover grandes eventos um diferencial relevante na definição do próximo desafiante ao título.



Ao contextualizar seu discurso, o "Lord" destacou que o MMA atual vai além do aspecto competitivo e envolve diretamente a construção de narrativas e o interesse do público. Na visão do atleta, esse conjunto de fatores o coloca em posição privilegiada em relação a outros nomes do topo da divisão.



“Não tem outra opção (para o title shot). Se colocar qualquer outro nome aí, quem vai vender mais do que eu? Quem vai saber fazer, promover um evento? A gente não está falando de uma casa de lutas, do PRIDE que, na época, era só luta. Não. Isso aqui é promoção de show. É entretenimento, desde a entrada, a forma de se vestir. Tem que saber fazer, esse é o jogo. Não aprendi do nada. Venho trabalhando com meus empresários, treinadores. Tudo é ensaiado e planejado. Só a loucura que é minha mesmo. Só estou querendo dizer que sou o próximo campeão”, projetou Jean Silva.